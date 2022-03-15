Украинской экономике пришлось перестраиваться на военный лад в результате полномасштабного вооруженного вторжения России. Необходимые решения приняты Кабинетом министров, Национальным банком и Верховной Радой.

Денежный вопрос

Несмотря на тяжелую ситуацию, финансовая система Украины продолжает функционировать. С понятными в такой ситуации ограничениями. Уже 24 февраля Нацбанк (НБУ) остановил торги на межбанковском валютном рынке и зафиксировал курс на уровне $/29,25 грн.

На снятие денег с банковских счетов и карт НБУ установил лимит 100 тыс. грн в день – без учета зарплаты и соцпособий. При этом выдачу валюты запретили для всех компаний и граждан – за исключением предприятий, выполняющих государственные задачи.

Сами банки еще 23 февраля перестали заключать договора на валютные депозиты с возможностью досрочного возврата. Поскольку многие пытались снять деньги с гривневых карт и таким образом конвертировать их в доллары и евро.

Уже 8 марта НБУ ослабил введенные ограничения. Так, выдачу валюты физлицам по депозитным вкладам разрешили с дневным лимитом 30 тыс. грн в эквиваленте.

Днем ранее Нацбанк разрешил украинским банкам выкупать у зарубежных банков гривневую наличность за безналичную валюту в объеме до €1 млн в сутки (в эквиваленте).

Это было сделано для того, чтобы украинские беженцы в Польше, Словакии и других соседних странах смогли менять имеющуюся у них гривну в приграничных районах по реальному курсу.

Поскольку местные спекулянты-мародеры быстро сообразили, как заработать на бежавших от войны людях. Так, польские банки меняли гривну на евро по курсу €/120 грн. Во Львове с рук тоже был заоблачный курс: по данным СМИ, €/48 грн.

В связи с этим НБУ рекомендовал беженцам не обналичивать карточные счета перед пересечением границы: по ту сторону платежными картами украинских банков можно рассчитываться без ограничений.

Стоит отметить, что Нацбанк пока не вводил требование обязательной продажи валюты экспортерами, которое действовало во время финансовых кризисов 2008-2009 и 2014-2015 гг.

Тогда как центробанк РФ в первый день нападения на Украину обязал все российские компании продавать 80% валютной выручки от экспорта. Что правда, удержать рубль от обвала это не помогло от слова «совсем».

Долги: платить нельзя отставить

Минфин Украины решил не использовать свое законное право на форс-мажор в связи с военным вторжением России и 1 марта выплатил купонный доход по облигациям внешнего госзайма с погашением в сентябре 2022 г.

Сообщил об этом глава ведомства Сергей Марченко, не уточнив сумму платежа. Решение неоднозначное. С одной стороны, Минфин дал инвесторам четкий сигнал: Украина продолжает выполнять долговые обязательства, несмотря ни на что.

Тем самым правительство оставляет возможность для новых валютных займов. С другой стороны, ставки по этим займам все равно будут двузначными, т.е. категорически неприемлемыми.

Снизить их можно только в случае предоставления гарантий США или ЕС. А деньги правительству в условиях полномасштабной войны и так есть куда потратить. Впрочем, С.Марченко заверил, что деньги есть: 28 млрд грн на едином казначейском счете. Да, такой суммы пока достаточно.

Точно такой же подход к долговым обязательствам Кабмин продемонстрировал на внутреннем рынке, 6 марта запретив поставщикам услуг ЖКХ начислять штрафы за неоплату потребителями в условиях военного положения.

Т.е. от самой оплаты за газ, электричество, отопление, водоснабжение, вывоз мусора и содержание домов – никто никого не освобождал. Эти суммы все равно придется оплачивать. Если не сейчас, то после войны.

То же самое относится и к кредитным долгам перед банками. НБУ рекомендовал банкам не начислять штрафы за просрочку платежей и ввести т.н. «кредитные каникулы». Т.е. разрешить временно не выплачивать тело кредита и проценты по нему.

Такие решения приняли государственные «Ощадбанк» и «Приватбанк», а также «Универсалбанк» и ряд других банков. Большинство из них освободили своих клиентов от платежей до 1 июня. Но при этом сами долги по кредитам никто не списывает.

Голода не будет

Война войной, но обед в воюющей стране тоже должен быть по расписанию. С этой целью правительством принят ряд важных решений.

Так, 5 марта Кабмин своим постановлением №207 ограничил (а фактически запретил) вывоз продовольствия.

На весь 2022 г. снижены до нуля квоты на экспорт живого скота, мороженого мяса крупного рогатого скота, мяса и мясных субпродуктов, ржи, овса, гречихи, пшена, сахара, пищевой соли. Введено лицензирование экспорта пшеницы, кукурузы, куриного мяса и яиц, подсолнечного масла.

Также Кабмин в начале марта несколькими постановлениями расширил перечень товаров т.н. «критического импорта», включив в него мясо, орехи, кофе, чай, молокопродукты, пшеницу, солод, растительные масла (кокосовое и рапсовое), жиры и маргарин, кондитерские изделия из сахара и какао-бобы, пасту и масло, детское питание.

Также в перечень попали азотные, фосфорные и калийные удобрения, краски с лаками, костюмы химзащиты, посудомойные машины, мобильные wi-fi системы широкополосного доступа, бронетехника, счетчики Гейгера, гранаты, мины, ракеты.

Под критический импорт Нацбанк резервирует для правительства определенный объем валюты, необходимой для закупки.

Далее 9 марта премьер Денис Шмыгаль анонсировал закупку зерна и ряда других продтоваров в объеме годового потребления страны. Покупать будет правительство в лице Госрезерва за деньги госбюджета.

«Это позволит нам обеспечить страну достаточным количеством продуктов питания», — пояснил премьер.

Также 9 марта министр агрополитики Роман Лещенко подписал приказ, разрешающий аграриям в условиях военного положения использовать для посевной и уборочной кампании незарегистрированную сельхозтехнику: сеялки, трактора, комбайны и т.д.

После завершения войны в течение 90 дней эта техника подлежит регистрации в установленном порядке.

Что же касается государственного регулирования цен на продукты питания, то Кабмин вернул его еще до начала войны, с 12 января (контроль государства за ценами на социально значимые продукты ранее зачем-то отменил премьер Владимир Гройсман) .

При этом стоит отметить, что несмотря на отдельные случаи завышения цен, в целом торговые сети сохранили довоенные цены на все продовольственные товары.

Под госрегулирование подпадают хлеб социальных сортов, гречневая крупа, сахар-песок, пшеничная мука высшего сорта, макароны и вермишель украинского производства, пастеризованное молоко жирностью 2,5% в пленке, подсолнечное масло и сливочное масло с жирностью 72,5%, куриные яйца категории С1, курятина в вид целых тушек.

Национализация и эвакуация

То, что следовало сделать еще 8 лет назад (после захвата Крыма), Верховная Рада сделала только 3 марта этого года. Речь о национализации имущества и активов российских госкомпаний. Президент Владимир Зеленский подписал его 10 марта.

В собственность украинского государства перешли активы Сбербанка, доля корпорации «Роскосмос» в краматорском заводе «Энергомашспецсталь» и т.д.

Генеральные лицензии «Сбербанка» (ранее был переименован в Международный резервный банк) и «Проминвстбанка» (принадлежит «Внешэкономбанку» РФ) НБУ аннулировал еще 25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину.

Также Кабмин принял эвакуационную программу для промышленных предприятий в зоне боевых действий. Им предоставляется возможность переместить производство на запад Украины вместе с оборудованием и персоналом.

Уже по состоянию на 10 марта соответствующие заявки в правительство подали свыше 200 предприятий пищевой, медицинской, деревообрабатывающей, текстильной, химической промышленности и машиностроения.

Часть из них, по данным председателя комитета ВР по финансовой и налоговой политике Даниила Гетманцева, уже приступила к эвакуации,.

Виталий Крымов, «ОстроВ»