Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Киев может обсудить с Москвой границы страны по состоянию «до 24 февраля». Об этом сообщает ТАСС.

«С моей стороны было бы не очень разумно раскрывать наши условия [переговоров с Россией], но сегодня каждый пункт может быть предметом диалога», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов, готова ли Украина обсуждать границы «до 24 февраля».

При этом Кулеба подчеркнул, что республика будет продолжать защищать целостность и суверенитет своей территории.

По мнению главы МИД, «путь достижения мира» должны обсуждать главы двух государств. Он также подтвердил намерение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Кулеба признал, что Россия превосходит Украину в силе, а поэтому оружия, поставляемого Западом, «недостаточно даже для стабилизации фронта в Донбассе».