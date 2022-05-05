05.05.2022

8-29 апреля 2022 года в Российском новом университете (РосНОУ) прошла XXIII Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии».

Организаторами конференции, проведённой в очном и дистанционном формате, выступили: Российский новый университет, Евразийский информационно-аналитический консорциум (ЕИАК), Научный совет РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, Ассоциация юристов России, Ассоциация юридических вузов, Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН и Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ) РАН.

Каждая из секций конференции была разделена на тематические сессии.

В рамках научной секции, посвящённой современному правоведению, были обсуждены такие темы, как развитие цифрового общества в России, роль цивилистики в формировании гражданского общества, глобальная информационная дегуманизация личности, глобализация права.

Наибольший интерес вызвала тема «Глобализация права», доклады «Роль науки и образования в преодолении современного цивилизационного кризиса» главного научного сотрудника Института государства и права РАН, доктора юридических наук, профессора Сергея Николаевича Бабурина; «Цифровое общество в Российской Федерации: проблемы и перспективы развития» доктора юридических наук, профессора Натальи Викторовны Мамитовой; «Приоритеты научно-образовательной политики России в условиях экономической и правовой турбулентности» доктора юридических наук, доцента Владислава Евгеньевича Понаморенко; «Новейшие тенденции развития права» доктора юридических наук, профессора Сергея Юрьевича Кашкина.

По мнению Алексея Александровича Тыртышного, доцента кафедры частного права Гуманитарного института РосНОУ, понятию «глобализация права» требуется концептуальный пересмотр и новое осмысление в свете кризиса международного права, развивающегося в последние 15 лет: — Особенно актуально определить роль отечественного правоведения в свете поправки в Конституцию РФ 2020 года и событий в стране и мире после февраля 2022 года. Наиболее сложные вопросы, которые обсуждались участниками пленарного заседания и секций, касались возможностей российской юриспруденции в обосновании роли государства и права в цивилизационных изменениях, обеспечения прав и свобод человека и гражданина, защиты прав жертв войны, правового регулирования в сфере искусственного интеллекта, интернета вещей, защиты авторских прав в условиях глобального цивилизационного противоборства, обмена данными в образовании и науке, цифровизации юридической деятельности в контексте дегуманизации.

Живой интерес вызвала и тема «Дегуманизация человека и общества», в частности, доклады «Глобальная информационная дегуманизация личности: проблема современного общества» доктора социологических наук, профессора, начальника юридического отдела НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Татьяны Васильевны Сёминой; «Правозащитная деятельность: проблемы теории и практики» доктора юридических наук, профессора Марины Владимировны Рыбкиной; «Защита прав несовершеннолетних в вооружённых конфликтах» кандидата юридических наук, доцента Ларисы Николаевны Клоченко; «Гражданско-правовая защита прав граждан при использовании биотехнологий» доктора юридических наук, профессора Надежды Валентиновны Кручининой.

В рамках научной секции, посвящённой современной лингвистике, были затронуты актуальные темы языкознания, литературоведения и перевода: «Особенности обучения иностранному языку с применением песочного моделирования», «Проблема перевода культурно-маркированной лексики (на материале китайских парных подписей)», «Иноязычные заимствования в современном русском языке: необходимость или модная тенденция?», «Молчание как компонент коммуникации при переводе», «Концепт «Война»: его метафорические репрезентации в информационном пространстве и доминанты в общественном сознании».

Тенденции развития налоговой системы России с учётом цифровой трансформации экономики обсудили участники научной секции, посвящённой налогообложению. Как отметил заведующий кафедрой налогового администрирования и правового регулирования Налогового института, доктор исторических наук Николай Сидорович Бардыго, цифровизация охватила все сферы жизни общества, цифровые технологии стремительно развиваются по направлениям: искусственный интеллект, блокчейн технологии, квантовые вычисления, роботизация, развитие сети кибербезопасности, интернет вещей и электронная коммерция. Бардыго подчеркнул, что в России количество активных интернет-пользователей на январь 2022 года составило 124 млн. человек (69 % населения).

— Социальными сетями пользуются уже 99 млн. человек (67,8 %), по сравнению с 2020 годом отмечается прирост 5,1 %, — сказал он.

Проблему повышения уровня финансовой и налоговой грамотности обозначила в своём выступлении доцент кафедры, кандидат экономических наук Татьяна Алексеевна Маханова. Она проанализировала данные исследований Институт фонда «Общественное мнение», проведённых по заказу Банка России, и рассказала, как именно изменились финансовые установки и финансовое поведение граждан. — Распространение налоговой грамотности значительно отстаёт от распространения финансовой грамотности, — резюмировала автор доклада. При этом она подчеркнула, что изменить ситуацию помогут цифровые технологии.

Доклады студентов-бакалавров Налогового института Дарьи Винник, Уулу Бактыбека Рахматали, Давида Амеляна, Анастасии Салтыковой были посвящены путям повышения уровня налоговой культуры, налоговому консультированию как самостоятельному виду деятельности и профессии, эффективности налогового администрирования и применению автоматизированных комплексов по контролю за налогом на добавленную стоимость, упрощению взаимодействия предпринимателей и налоговых органов.

В рамках научной секции, касающейся инновационных подходов в образовании, были рассмотрены современное преподавание истории, логическая культура. Доцент кафедры философии, кандидат исторических наук Василий Иванович Кирмикчи проанализировал политическую систему СССР и особенности её характеристик в учебниках и учебных пособиях. Доцент кафедры философии, кандидат исторических наук Владимир Иванович Рашкулёв обозначил сложности преподавания истории и гуманитарных наук в целом на современном этапе, важность патриотического воспитания и полноценной информированности молодёжи о событиях отечественной истории, особенно Великой Отечественной войны. Юрий Павлович Циндренко, доцент кафедры философии, кандидат философских наук затронул тему логической культуры и её значимости для решения проблем современности. — Современное российское общество остро нуждается в профессионалах, способных осуществлять рациональный анализ возникающих ситуаций, строить модели возможных вариантов развития кризисных ситуаций, намечать пути преодоления кризиса или смягчения его негативных последствий, — отметил он.

Были затронуты на конференции и вопросы формирования культуры экологической безопасности в условиях цифровизации современного общества. — Экологическая безопасность — это состояние защищённости природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, — отметила заведующая кафедрой основ математики и информатики, кандидат психологических и педагогических наук Анна Михайловна Балыкина.

На научной секции по проблемам современной экономики России были обсуждены вопросы государственного и муниципального управления, коллаборация бизнеса. По словам заведующей кафедрой финансов и банковского дела, кандидата экономических наук Юлии Александровны Кувшиновой, в изменившихся условиях компаниям невозможно в одиночку развиваться и двигаться вперёд, необходимо создавать коллаборации. — Коллаборации подразумевают наличие общих ценностей и объединение аудиторий, — подчеркнула Юлия Александровна. — Цель сотрудничества — создание качественных и уникальных продуктов с помощью партнёра, расширение возможностей для развития. По прогнозам аналитиков, к 2025 году почти треть продаж компаний по всему миру будет происходить благодаря партнёрским экосистемам.

Участники тематической сессии обсудили перспективы использования этого инструмента в государственной программе «Цифровая экономика», экосистемах банковского сектора, образовании и других областях. Прозвучали доклады о венчурном финансировании инновационных проектов, коллаборации бизнеса как способе улучшения имиджа и финансовых показателей компании, влиянии эффективности регулирования цифровой экономики на развитие российского бизнеса, тенденциях развития логистической отрасли в условиях санкций, роли цифрового рубля в обеспечении финансового суверенитета России.

Участниками научной секции, посвящённой вопросам специального и инклюзивного образования, стали дефектологи-практики из различных образовательных организаций, аспиранты, магистранты и бакалавры. Они рассмотрели актуальные проблемы инклюзивного образования и пути их решения, основные направления работы учителя-дефектолога, вопросы подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе коррекция недостатка внимания у школьников с задержкой психического развития, ранняя коррекционно-логопедическая работа с детьми и другие темы.

По итогам работы конференции будет издан сборник трудов, с регистрацией в НТЦ «Информрегистр» и размещением в РИНЦ.

Пресс-служба РосНОУ