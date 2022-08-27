Посмотрели, какие проходные баллы и конкурсы были в ведущих университетах и силовых вузах. Ситуация в Академии МВД и Военной академии отличается от прошлогодней.

БГУ

Недостаток абитуриентов был на филологическом факультете — на специальностях по белорусской и славянской филологии. Подали документы 21 человек, а факультет планировал взять на специальность 30. После объявлялся дополнительный набор.

Не было спроса в Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла: планировали взять 25, подали документы — 17. Также, как и на филологические специальности, открывался донабор.

Самый же высокий конкурс в БГУ был традиционно на «дизайн» (направление — коммуникативный дизайн) — 12 человек на место.

Наибольшие проходные баллы на бюджет дневной формы обучения сложились на следующих специальностях:

«лингвострановедение» — 385 баллов

«международные отношения» — 377 баллов

«международное право» — 374 балла

«прикладная информатика» — 372 балла

«регионоведение» — 368 баллов

«экономическая информатика» — 367 баллов

«мировая экономика» — 364 балла

«биоинженерия и биоинформатика» — 358 баллов

«информатика» — 354 балла

БГУИР

Больше всего заявлений в БГУИР подали на специальность «программное обеспечение информационных технологий» (факультет компьютерных систем и сетей). Туда планировали взять 53 человек, а пришли документы от 268 (столько человек отметили эту специальность приоритетной). Там же был и самый высокий проходной балл — 374, чтобы попасть на бесплатную форму.

В топе также оказались направления «информационные системы и технологии» (в игровой индустрии) с проходными 369 баллами, «информатика и технологии программирования» — с 368 баллами, «информационные системы и технологии» (в бизнес-менеджменте) — с 367 баллами.

Проще всего было поступить на «радиоэлектронные системы» — туда на бюджет брали с 272 баллами.

Всего в БГУИР подали на 10% меньше заявлений, чем в прошлом году — 3,6 тысячи (в 2021-м было 4 тысячи).

БНТУ

На некоторых специальностях здесь был недобор. Например, «тракторостроительство» планировали взять 25 человек, в итоге удалось набрать только 7, на «гидропневмосистемы мобильных и технологических машин» на 45 мест было 15 заявок. На направлении «автоматизированные электроприводы» не хватило для плана 30 человек, «водохозяйственное строительство» — 31 человек, «электрические станции» — 22 человека. Стоит сказать, что эти направления и раньше не пользовались популярностью.

Самые высокие проходные баллы в БНТУ на бюджет на следующих специальностях:

«маркетинг» — 346 баллов

«таможенное дело» — 343 балла

«архитектурный дизайн» — 337 баллов

«программное обеспечение информационных технологий» — 337 баллов

«менеджмент» — 336 баллов

«управление дизайн-проектами на промышленном предприятии» — 336 баллов

«бизнес-администрирование» — 333 балла

«экономика и управление на предприятии» — 332 балла

Академия МВД и Военная академия

Здесь недобор на факультет милиции общественной безопасности. При плане приема 145 человек (если не считать еще несколько мест для Минобороны) набрали 56 заявлений. Для зачисления на бюджет было достаточно 145 баллов.

При этом желающих пойти на факультет криминальной милиции и на следственно-экспертный факультет много. На направление «оперативно-розыскная деятельность» подали 282 заявления на 120 мест. На «судебно-прокурорско-следственную деятельность» — 183 на 77. Конкурс — 2,4 человека на место.

В прошлом году конкурсы на эти направления были ниже — 1,2 и 1,5 человека на место соответственно.

В Военной академии, если смотреть на цифры в целом, в этом году недобора не было. В прошлом году, напомним, там недосчитались около 100 абитуриентов. А поступить на факультет Военной разведки или внутренних войск в 2021-м можно было со 121 баллом (это в среднем по 30 баллов за аттестат и ЦТ).

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