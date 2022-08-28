В пункте пропуска «Устилуг» двое молодых людей с фальшивыми документами пытались дать взятку, чтобы выехать в Польшу, и были задержаны пограничниками.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Телеграме, передает Укринформ.

«В «Устилуге» два псевдостудента пытались подкупить пограничницу», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ехавшие в Польшу 29-летний водитель Audi и его пассажир, 28-летний полтавчанин, на пункте пропуска «Устилуг» предоставили фальшивые документы об обучении за границей.

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Отмечается, что после отказа пропуска они попытались дать взятку в размере 500 долларов США и 500 евро.

После этого их задержали пограничники Волынского отряда.