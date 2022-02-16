На сайте госзакупок появился контракт на поставку 15 чугунных бюстов одного из организаторов большого террора Лаврентия Берии. Они охарактеризованы, как «сувенирно-имиджевая продукция» наряду с графинами, настольными лампами, кружками, увлажнителями воздуха и тестерами воды.

Договор разместило федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами», которое входит в структуры «Ростома». Именно этим и объясняется закупка – с 1945 года Берия курировал атомную программу.

«Поставляется в подарочной коробке или бархатном мешочке», – уточняется в документе.

Исполнителем заказа выступила группа компаний «Развитие — НН». Стоимость всех сувениров по договору составила 1,4 млн рублей, включая НДС. Исполнен ли контракт на данный момент, неизвестно.

«Росатом» ранее уже попадал в скандал, предложив разместить скульптуру Берии на ВДНХ. После того, как об этом стало известно общественности, от планов отказались и ограничились стендом с упоминанием роли политика

в развитии атомной промышленности.

Лаврентий Берия был признан советским судом виновным в организации массовых внесудебных расправ и расстрелян в 1953 году. В 2000 году военная коллегия Верховного суда России отказала в его реабилитации и подтвердила приговор, указав на вину Берии в «создании преступного механизма массовых политических репрессий».