В столице Литве Вильнюсе состоялся очередной форум так называемой «либеральной оппозиции» России. И, как и прежде на подобных мероприятиях, там вновь прозвучали призывы к расчленению России.

Бывший житель Петрозаводска Вадим Штепа, ныне проживающий в Эстонии, предложил «вернуться к положениям забытого федеративного договора 1992 года, а еще лучше — готовить заключение нового договора, в котором будут в полной мере отражаться региональные интересы».

«На наш взгляд, все субъекты федерации должны стать равноправными республиками, а будущий формат их объединения определят их свободно избранные (с участием региональных партий) парламенты. Только такая федерация будет обладать устойчивостью и легитимностью. Мой собственный ответ на вопрос о том, какая федерация нам нужна, то он таков: федерация, основанная на договорных и равноправных отношениях между регионами. И либо Россия таковой станет, либо нынешнее нагнетание централизма приведет к очередному и на этот раз, видимо, уже окончательному распаду империи», — заявил Штепа.

Далее выступал Даниил Коцюбинский — старший преподаватель факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского университета. «Тема конференции — „какая федерация нам нужна?“ Поэтому сразу начну с ответа на этот вопрос: никакая», — заявил Коцюбинский.

Далее он добавил: «Петербург — не Россия. Как, впрочем, не Россия и все вышеперечисленные мной регионы. Может быть, Россия в узком смысле — это Московия, т. е. Москва плюс те территории, которые исторически идентифицируют себя с Москвой. Все остальные территории — это придавленные Московией в тот или иной исторический отрезок времени земли и страны, которые просто ждут своего часа, когда они, наконец, сбросят этот имперский экзоскелет, который их сковывает на протяжении столетий, и снова станут процветающими самостоятельными, самодостаточными странами регионального масштаба».

Отметим, что Коцюбинский пропагандирует идеи развала России уже много лет — что не мешает ему работать в Петербурге преподавателем и обучать молодежь. «Как только наступит этап нового имперского полураспада, Петербург тут же активизирует европейскую половину своего сознания, как это случилось во времена перестройки. И в этой дезинтегрировавшейся России, когда, допустим, отвалится Кавказ, потом Поволжье, потом Сибирь вспомнит о том, что она должна сама распоряжаться нефтью, — в этой уменьшившейся России Петербург под Москвой не задержится ни на секунду! Петербург — город балтийский, североевропейский, а не московско-российский. И таковым он себя будет все более и более ощущать в будущем. Уже сегодня он все с большим интересом присматривается к своим историческим корням допетровского времени. Нам просто нужно дождаться того часа, когда империя снова продемонстрирует свою несостоятельность, как это произошло во времена Горбачева. И я думаю, что этот момент близок», — отметил Даниил Коцюбинский в Вильнюсе.

Чуть позже выступил Олег Саввин, представившийся «гражданским активистом, исследователем истории и природы Восточной Пруссии».

«Я, например, если рассказываю иностранцам про наш город, употребляю название Кёнигсберг, ибо „Калининград“ — это для них непонятно, они думают, что это какой-то провинциальный российский городок. А когда им начинаешь объяснять, в честь кого назван наш город, они чуть ли не в шоке. Наши соседи в Польше и странах Балтии говорят, что к нам просто незачем ехать: „Что мы там увидим? Истукан Ленину, истукан Калинину, будем ходить по улице чекистов, Ленинскому проспекту. Это все очень неприятно, и нам не хочется к вам ехать“. Нынешняя неосоветская Россия никогда не смирится с независимостью Украины, будет осуществлять по отношению к ней имперскую политику, будет втягивать ее в свою сферу влияния, загонять под свой каблук. Ну а мы, к сожалению, уже под этим каблуком пребываем, и нам нужно думать, как из-под него выбираться», — призвал Саввин.

Своими впечатлениями от очередного «Форума свободной России» поделился в соцсети публицист Сергей Шмидт. «Угара намного меньше, чем на предыдущих. Унылость Каспаровых—Морозовых—Иноземцевых любой, кто разбирается в оппах, представить может. Однако хочу сообщить про Михаила Борисовича Ходорковского следующее. Отвечая на вопрос украинского (!) журналиста про Крым (журналист не преминул интеллигентно намекнуть на „крымнашизм“ Ходора и… Навального), Ходорковский, конечно, не сказал: „Крым — это Россия и идите на фиг“, — но сказал, что авторитарное правительство России Крым не вернет никогда, а либеральное и демократическое правительство России — он очень сомневается, что вернет. С одной стороны, вроде бы смело сказать такое в гнездилище сами понимаете кого. С другой стороны, если я не ошибаюсь, гнездилище собирается на деньги Ходорковского, поэтому может себе позволить. Кто платит, тот и Крым кому хочет отдает», — иронизирует Шмидт.

«Владислав Иноземцев сказал, что вот мы думали-надеялись, что режимчик грохнется в последние пару-тройку лет (и типа я, Иноземцев, тоже думал-надеялся), а он опять не грохнулся. А Сергей Алексашенко сообщил, что российская экономика, конечно, ни фига не делает, но с ней ни фига не случится. Российская экономика неэффективная, но и неуязвимая (нормально себя чувствующая) одновременно. По крайней мере. пока мировая экономика живет в режиме роста потребления сырья. Никакой реальной „декарбонизации“ и реального „озеленения“ экономики Запада до 2030-х годов не будет, так что „сырьевой придаток“ с ядерными ракетами и волевым лидером, может ни на что не рассчитывать, но и ничего не бояться. В общем, минимум десять экономических лет балдежа у режимчика (возможно даже с 2,5−3 процентами роста) еще есть. Я так понимаю, ровно то же самое — слово в слово — можно было сказать и в 2000-е годы, и в 2010-е годы. Отличный рыцарский девиз: неэффективен, но неуязвим!», — иронизирует Шмидт.

Также он пересказал выступление беглого бизнесмена Евгения Чичваркина. «Чичваркин на „Форуме свободной России“ в Вильнюсе объяснил, почему путинизм, если не случится какой-нибудь чудесной случайности, продлится еще лет двадцать, не меньше. Никакой скорой „зеленой экономики“ и элементарной замены бензиновых автомобилей на электрические не предвидится. Крайне неэффективную экономику России ждут огромные барыши, каких еще не было. Рост будет больше, чем полтора процента. И выразил удовлетворение, что это все наконец-то вернет свободолюбцев в реальность. Мол, хорошо, что на „Форумах свободной России“ стали говорить честно», — пишет Шмидт.

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