В Донецкой области в ходе боевых действий погиб боксер Владимир Торогой.

Как передает Укринформ, об этом Министерство молодежи и спорта сообщило в Телеграме.

«Защищая восточные рубежи нашего государства от российских захватчиков, погиб 28-летний боксер Владимир Торогой. Он был командиром отдельной бригады специального назначения», — говорится в сообщении.

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Весть о гибели защитника обнародовала Федерация бокса Украины.

Как сообщал Укринформ, в Черниговской области похоронили военнослужащего Национальной гвардии Максима Чабура, погибшего во время боев за Мариуполь в мае.