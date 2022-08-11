В Донецкой области в ходе боевых действий погиб боксер Владимир Торогой.
Как передает Укринформ, об этом Министерство молодежи и спорта сообщило в Телеграме.
«Защищая восточные рубежи нашего государства от российских захватчиков, погиб 28-летний боксер Владимир Торогой. Он был командиром отдельной бригады специального назначения», — говорится в сообщении.
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Весть о гибели защитника обнародовала Федерация бокса Украины.
Как сообщал Укринформ, в Черниговской области похоронили военнослужащего Национальной гвардии Максима Чабура, погибшего во время боев за Мариуполь в мае.