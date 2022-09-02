3 сентября начинается его визит в Берлин, на следующий день планируется встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Перед ней Шмыгаль заявил, что Германия добилась «огромного прогресса в поддержке Украины», перейдя от поставок защитного снаряжения к передаче полноценного вооружения.

«Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки Abrams, а от Германии мы ждем Leopard 2. Это современные танки, которые требуются нам на поле боя», – сказал он.

DW отмечает, что прямые поставки боевых танков и боевых машин пехоты все еще остается табу для кабинета Шольца. Однако Испания предложила передать Киеву свои танки Leopard 2 германского производства. Шмыгаль настаивает на том, чтобы их предоставляли украинской стороне напрямую.

Премьер-министр также призвал власти Германии увеличить число обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T. В плане передача четырех единиц, но Вооруженным силам Украины необходимо 12 таких систем, то есть втрое больше.

«Мы хотим получить еще больше вооружений и оборудования как можно скорее», – подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства Украины возлагает большие надежды на финансовую помощь от Германии.

«Мы также ожидаем, что канцлер Шольц будет играть ведущую роль в вопросах предоставления дальнейшей помощи по линии Международного валютного фонда и Еврокомиссии. Без международной поддержки экономика Украины подвергается риску гиперинфляции», — заявил премьер.

Он призвал народ Германии не ослаблять внимание и продолжать следить за ходом войны, потому что Украина борется за свободу всей Европы.

«Мы все являемся мишенью этого режима {президента России Владимира Путина}. Мы должны держаться вместе и вместе бороться за свободу в Европе», – добавил он.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepard и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.

1 августа в Украину доставили третью установку РСЗО Mars II, кроме того, Германия передаст еще для военных целей 16 бронированных мостоукладчиков Biber.