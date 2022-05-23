Кроме того, иностранные компании получат доступ к 40 миллионам потребителей. Об этом Зеленский заявил во время обращения на экономический форум в Давосе 23 мая, сообщает 24 канал.

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С нашей стороны, предлагаем каждой компании, которая покидает российский рынок, продолжить деятельность в Украине. Вы получите доступ не только на наш рынок в объеме 40 миллионов потребителей, но и доступ к общему рынку Европы,

– заявил Зеленский.

Президент Украины отмечает, что таким образом все бренды только разовьются и улучшатся. Ведь любая компания реально поддержит защиту свободы в мире.

Он добавил, что наши представители в Давосе могут ознакомить каждый бренд с перспективами, которые Украина открывает для бизнеса.