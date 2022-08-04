Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками и партнерами в ООН будут реагировать на любые попытки России аннексировать новые территории Украины.

Об этом заявила во время заседания СБ ООН постоянный представитель США при Организации Линда Томас-Гринфилд, — пишет Укринформ.

«Сейчас Россия пересматривает планы попытки аннексии Херсонской и Запорожской областей, а также всех территорий Донецкой и Луганской областей. Это раздражает», – сказала представительница Соединенных Штатов.

Захват территории силой является вопиющим нарушением Устава ООН.

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«Мы не будем стоять в стороне и молча разрешать этому происходить», — подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она также обратилась к представителям тех стран, которые призывают «все стороны» к дипломатии и не называют при этом Россию: «Говорим ясно: именно нынешние действия РФ являются единственным препятствием для разрешения этого кризиса».

Напомним, в июне в Пентагоне опровергали распространенные российской пропагандой слухи, что якобы Украина перепродает на черном рынке оружие, полученное от стран Запада.

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