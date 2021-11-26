Президент сегодня, 26 ноября, дает пресс-конференцию

Президент сказал, что Украина готова к любой эскалации. Фото: коллаж «Сегодня»

Президент Украины Владимир Зеленский во время большого пресс-марафона прокомментировал заявления о возможном новом вторжении России в Украину и начала широкомасштабной войны. Он отметил, что украинская сторона готова к любой эскалации.

«Такая вероятность может быть каждый день. Но считаю, что сегодня идет запугивание, сразу с некоторых площадок средств массовой информации действительно идет запугивание, что завтра начнется война. Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к эскалации», – сказал президент.

Он добавил, что каждый день следит за ситуацией и получает данные не только от украинской разведки, но и стран партнеров.

«Мы ежедневно получаем данные от нашей разведки и от разведок стран-партнеров. Есть техническая помощь, финансовая помощь. Но мы должны рассчитывать на себя. Мы повышаем зарплаты, мы должны увеличивать мотивацию для наших военных», — сказал Зеленский.

Угроза вторжения РФ