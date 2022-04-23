По его словам, события в Украине – это, так сказать, первый фронт. Второй фронт – это санкции.

Ермак рассказал, от чего зависит окончательная победа Украины / фото REUTERS

Украина держится в войне с Россией. Однако то, насколько полной будет победа, будет зависеть не только от победы ВСУ, но и от уровня международных санкций.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в своей колонке на НВ.

По его словам, события в Украине – это, так сказать, первый фронт. Второй фронт – это санкции.

Ермак отметил, что устойчивость, победа, мотивация, профессиональное командование – залог нашей победы. Однако, будет ли у России возможность для продолжения агрессивной политики, зависит от санкций также.

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По словам Ермака, чем сложнее были экономические обстоятельства в империи, тем менее воинственной она становилась.

«Другими словами, цель санкций – принуждение руководства России к скорейшей остановке войны против Украины из-за экономического давления», – сказал Ермак.

Он добавил, что санкции оказывают ограниченное влияние на ход боевых действий сейчас, это яд замедленного действия. Однако впоследствии санкции должны усложнить возможности Москвы. Это один из элементов обеспечения нашей безопасности.

Ранее сообщалось, что Европейский союз продолжает разрабатывать шестой пакет санкции против России. Впервые ограничения могут коснуться энергетического сектора РФ. Еврочиновники рассматривают некоторые «ограничения импорта российской нефти».

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