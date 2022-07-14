Украина аккуратно обслуживает свой госдолг и в Международном валютном фонде ожидают, что такая ситуация продолжится дальше. Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс, пишет Интерфакс-Украина.

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В МВФ также призывают поддерживать нашу страну грантовым финансированием.

«Украина аккуратно обслуживает свой долг. И мы ожидаем, что это будет продолжаться», — отметил Райс на традиционном брифинге в четверг.

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Отвечая на уточняющий вопрос об отсутствии рекомендации Украине спросить замораживание платежей и т. д., он отметил, что у него нет никакой другой позиции, кроме заявленной выше.

Напомним

По данным Bloomberg, украинские чиновники изучают возможность реструктуризации долга на фоне ограниченных источников финансирования бюджета в условиях войны с Россией.

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