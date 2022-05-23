

Давление на мировую экономику достигло максимума со времен Второй мировой войны. Такое заявление сделала на Всемирном экономическом форуме в Давосе Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда.



Как

сообщает Financial Time, все больше экономистов обеспокоены тем, что мир «сползает к рецессии». Происходит это на фоне спада масштабов производства из-за новых вспышек коронавируса в Китае, вооруженного конфликта в Украине, роста цен в Евросоюзе, а также перехода экономики США от подъема к краху.



Кроме того, за первые три месяца года мировой долг вырос до рекордных $305 трлн. По словам эксперта, к этому также стоит прибавить резко возросшую волатильность на финансовых рынках и сохраняющуюся угрозу изменения климата.



В своем выступлении Георгиева призвала страны ослабить торговые барьеры и помочь тем государствам, которые сейчас испытывают долговые трудности. Еще один призыв от представителя МВФ — модернизировать системы трансграничных платежей.



С 22 по 26 мая в швейцарском Давосе

проходит Всемирный экономический форум. Мероприятие впервые с 2020 года вернулось в офлайн.

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