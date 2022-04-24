В № 10 «Обзора» под заголовком «Гражданам ЕС можно выйти…» было опубликовано сообщение информагентства BNS о постановлении правительства Литвы, согласно которому гражданам стран-членов ЕС разрешается на пограничной станции сойти с поезда, следующего транзитом через Литву в Калининградскую область РФ или из неё.

При этом ни в сообщении BNS, ни в соответствующем постановлении правительства № 189 (от 4 марта 2022 г.) ничего не сказано о довольно значительной (свыше 90 тысяч человек) группе постоянных и временных жителей Литвы, являющихся «гражданами третьих стран», то есть не входящих в Евросоюз.

По этой причине, а также в связи с различными официальными сообщениями и непроверенными слухами, в редакцию «Обзора» обратились читатели, встревоженные нарушением, по их мнению, их прав как постоянных жителей Литвы и налогоплательщиков. Дескать, захочешь съездить в гости к российской родне — можешь к себе домой и не вернуться… За разъяснениями мы обратились в канцелярию правительства Литвы, откуда наш запрос был направлен в МВД.

И вот по истечении положенного законом 30-дневного срока, нам пришёл ответ за подписью вице-министра внутренних дел Арнольдаса Абрамавичюса, в котором сказано, что «если у вас есть соответствующий документ, подтверждающий ваше право на постоянное проживание в Литве, то вы вправе приехать». Однако, по рассуждению г-на Абрамавичюса, «системно оценивая положения данного постановления, следует отметить, что оно не воспрещает иностранцам, страной постоянного проживания которых является Литовская Республика, прибывать в Литву – однако для временного въезда следует выбирать иное, нежели транзитный поезд, транспортное средство».