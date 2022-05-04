Автор Андрес Ландабасо Ангуло Опубликовано 04.05.2022

Никогда в российской политической жизни «еврейский вопрос» не стоял так остро и политически значимо, как сегодня. Заявление представителя правящего класса России итальянскому телевидению (телеканалу Mediaset) стало центральной темой мировой прессы. Обсуждение «еврейского вопроса» в мировой политике едва ли не перекрывает тему спецоперации на Украине.

С одной стороны, идёт явный «накат» на евреев руководства государства Израиль и еврейские группировки, которые поддерживают президента Украины — еврея Владимира Зеленского. С другой стороны, звучит резкая отповедь тем силам, которые уличают мировой еврейский заговор в кровопролитии и сталкивании лбами двух братских народов в братоубийственной схватке.

Схематично, нынешняя полемика на мировом уровне выглядит так. Часть мировой прессы выступает за идею того, что мировые конфликты развязываются не евреями и вообще не по этническому принципу, а движимы глобальными мега-гео-экономическими интересами, среди которых присутствует не только еврейский, но и иной мировой капитал, представляющий «тёмные силы».

На противоположном фланге точка зрения о том, что с незапамятных времён существует «еврейский заговор», целью которого является создание тайного еврейского руководства глобальным человеческим сообществом, при котором люди лишаются природной национальной окраски и становятся послушной игрушкой в руках еврейской общины, руководимой тайным еврейским сообществом (в него, в свою очередь, якобы входят люди с конкретными националистическими и расистскими амбициями).

Но ведь всё это мы давно проходили! Дело в том, что само государство Израиль — еврейское государство, было создано руками государства, имевшего явно антиеврейские настроения, но оно приняло во внимание интересы еврейской общины по созданию мощного влиятельного государственного образования.

С 1917 года в СССР, а затем и в России национальный вопрос, так тем более «еврейский вопрос» о принадлежности того или другого российского гражданина к еврейской национальности, тщательно избегался. Страна — многонациональное государство, где поднеси спичку к битфордову шнуру национального вопроса — и пороховая бочка государственности взорвётся.

В России специально создано министерское подразделение — ФАДН, призванное заниматься национальным вопросом, и действует масса других структур, которые на бумаге являются государственными и парламентскими, разрешающими национальные проблемы в многонациональном сообществе. Так почему же сегодня вдруг так остро встал «еврейский вопрос», и грозит быть очередным мировым разворотом в сторону нового витка уже глобального конфликта?

В заявлении Сергея Лаврова о том, что у Гитлера еврейские корни, подспудно присутствовала идея о том, что все глобальные конфликты начинаются, раскручиваются еврейскими силами.

Что правда — то правда, на протяжении мировой истории евреи, как и прочие национальности, выполняли задачи зачастую и подчас антиеврейского характера. Первое, что приходит в голову — это фигура Томаса Торквемады, великого инквизитора, понаторевшего на физическом уничтожении части испанского народа — сефардов. Известно, что доминиканский монах был евреем по национальности, но выкрестом.

В разных странах еврейские общины вели себя по-разному В XVIII-XIX веках это замечательно демонстрируют такие факты, как роль евреев в истории Оттоманской Порты, где представители общины использовали свой вес и влияние для проведения в жизнь, например, антиславянской политики и вообще антихристианской политики Топкапы на Балканах и на Ближнем Востоке.

Историкам известны довольно частые случаи, когда под ятаган турецких властей, политикой которых руководили высокие представители еврейской общины, попадало и еврейское население на подмандатных территориях. Титул Машевар-паша давался турецким султатом только евреям, сильнее других отличившихся в проведении антиеврейской политики. Султаны зорко следили за тем, чтобы евреи, находящиеся на высоких постах в империи, были преданы султану. А на принадлежность к исламу и строгому выполнению исламской обрядности требования были не так строги.

Вынесение за скобки принадлежности к той или иной национальности того или иного политического деятеля — вещь не новая. Частое использование этого приёма достаточно для развязывания мирового конфликта. Но мы думали, что это явление давно ушло в прошлое. Оказалось, что это не так.

Использование истории еврейского происхождения Ленина, Сталина, Троцкого, Гитлера, Франко и многих других (в основном, людей либо отличившихся на поприще тоталитаризма, либо в ипостаси поджигателей войны и изуверов разных мастей) часто употреблялось в XIX-XX веках в эпоху мягкого подступа к созданию мировой глобальной экономики. Но на вопрос Черчиллю, почему евреи играют такую заметную роль в Британской империи и не смущаются, великий британец неизменно отвечал: «Умным англичанам нечего бояться ума евреев — наш всегда крепче».

Мировая экономика

закончилась. Кто стоит за глобальным разрушением глобальной экономики, которая так и не сумела войти полноценную стадию развития, прекратив существование на середине подъёма, понятно всем. Кому это выгодно — известно. Среди них евреев лишь малая толика.

Миром правит глобальные транснациональные компании — это 30-40 тысяч, из которых 600-700 — глобальные транснациональные банки, сердцевина глобального правящего класса. Это они создают конфликты, разворачивают их и заканчивают, начиная новый раздел мира. Это миф, утопия, что новые рынки не создаются — они появляются каждый раз под новые глобальные продукты.

Сначала появляется идея, затем создаётся сам продукт, и уже потом под него — глобальные рынки. Но под эти продукты рынков нет, их ещё предстоит создать, а население мира не растёт так быстро, оно не поспевает за научно-техническим прогрессом, в который постоянно вливаются ноу-хау-инвестиции из заветной шкатулки. Из шкатулки Пандоры.

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