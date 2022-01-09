Переговоры России и США состоятся в Женеве с 9 по 10 января

Сергей Рябков, замглавы МИД РФ. Фото: коллаж «Сегодня»

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль может ограничиться лишь одной встречей с США по гарантиям безопасности, если последние откажутся выслушивать аргументы России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий, и у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других НАТОвских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счет», – заявил Рябков

Переговоры Запад – Россия

Как известно, масштабные переговоры Запада с Россией начнутся после Нового года. 10 января официальные лица США и России проведут переговоры по вопросам безопасности. На этой встрече будут обсуждены опасения по поводу роста напряженности вокруг Украины.

12 января запланированы переговоры России и НАТО. А более широкая встреча с участием Москвы, Вашингтона и других европейских стран назначена на 13 января.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов Организации Североатлантического договора.

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В США еще не дали ответ россиянам. В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам.

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