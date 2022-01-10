Цены на сотовую связь в России по итогам 2021 года снизились на 15%, показали данные исследования Content Review. При этом в низком сегменте стоимость услуг упала из-за отмены безлимитных предложений.

Дешевле всего говорить по мобильному телефону оказалось в Ямало-Ненецком округе, Магаданской области, Ханты-Мансийском округе, Сахалинской области и Москве. Дороже всего — в Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Дагестане. По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, помимо отказа от безлимитных тарифов, падению цен на минимальный пакет услуг поспособствовали специальные новогодние предложения Tele2 и МТС.

«Это позволило увеличить доступность связи в регионах, где тарифы традиционно были высокими», — уточнил он.

Также в компании указали, что сотовая связь в России остается одной из самых дешевых в мире при сохранении высокого уровня качества. Еще одной причиной снижения цен на минимальный пакет стала жесткая конкуренция, добавили в Tele2.

Несмотря на это, в верхнем ценовом сегменте тарифы повысились. Например, увеличение стоимости услуг зафиксировано у МТС и «Билайна». МТС объясняет рост цен тем, что содержать и строить сети стало дороже, равно как и платить за электроэнергию и услуги внешних подрядчиков. По мнению Половникова, основная цель действий в высоком ценовом сегменте — заставить клиентов перейти на подписки, включающие их онлайн-кинотеатры и другие контентные сервисы. Повышение цен на пакеты услуг приведет к невыгодности «использования тарифа без какой-либо включенной подписки», заявил он.

Ранее Ruposters писал, что крупнейшие российские операторы связи выступили против отечественного оборудования.