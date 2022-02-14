«Линейное судоходство — это небольшие объемы грузов, которые должны доставляться по регулярным графикам. Это могут быть контейнеры, автомобили, любые другие грузы. Но Министерство инфраструктуры делает очередное наступление на бизнес, внося изменения в инструкцию. Зачем? Очень простая логика: они хотят опять-таки поднять налоги», — объяснил Омелян в эфире телеканала «Украина 24».

Он подчеркнул: власть организовала беспрецедентное давление на бизнес

, в том числе международное, в то время, когдапереживает сложные времена, а предприниматели нуждаются в поддержке.

«В такие времена нужно ввести нормальные условия упрощенного администрирования налогового давления и вообще логистики в Украине. А власть снова закручивает гайки! Изменения в инструкции, которые инициирует МИУ, будут иметь абсолютно негативный эффект и для украинского, и для иностранного бизнеса, который работает в Украине» , — подчеркнул Емельян.

Вместо того, чтобы усложнять жизнь бизнесу, Министерство инфраструктуры должно завершить концессию морских портов Украины, и прекратить наконец коррупцию в дипломировании моряков, резюмировал эксперт.

Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что инициатива МИУ — это свидетельство того, что ведомство множит бюрократические процедуры вместо того, чтобы развивать морскую отрасль Украины.

А генеральный директор Федерации работодателей транспорта Владимир Гусак заявил, что изменения в порядке регистрации линий угрожают Украине потерей отдельных направлений плавания.