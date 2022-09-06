Кадр из YouTube

Попытка австралийского художника призвать к миру на Украине обернулась скандалом. Питера Ситона заставили извиняться за свое произведение и добились его ликвидации — разумеется, рисунка, а не самого создателя.

«Она должна быть немедленно удалена»

Австралиец Питер Ситон на стене здания в Кингз-Уэй в Мельбурне нарисовал мурал, призывающий к прекращению спецоперации на Украине. На его картине российский военный обнимает украинского военнослужащего. Как пояснил художник, таким образом он хотел выразить свои взгляды на современный мир и на пути решения конфликтов.

Кроме того, он разместил изображение картины в соцсети, включив его в клип вместе с ядерным взрывом. «С любовью к народу Украины. Я надеюсь, что мы придем к миру и положим конец ненужному кровопролитию».

Пацифистские взгляды Ситона вызвали гнев у посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко. В типичной для современных дипломатов Незалежной агрессивной манере Мирошниченко потребовал удаления мурала.

«Фреска создает ощущение ложной эквивалентности между жертвой и агрессором. Она должна быть немедленно удалена», — объявил посол. Также он назвал картину «крайне оскорбительной для всех украинцев» и заметил, что Ситон «ничего не знает о российском вторжении на Украину».

Питер Ситон. Фото: Кадр из YouTube

«Этого не произойдет, пока русские являются агрессорами»

Также на художника ополчились активисты Австралийской федерации украинских организаций, чей глава Стефан Романив заявил Newsweek: «Он пытается сказать: “Давайте соберемся вместе и помиримся”. Что ж, этого не произойдет, пока русские являются агрессорами».

Романив пообещал обратиться к местным властям с требованием удаления мурала. Кроме того, он заявил, что пытался заказать Ситону проукраинские работы, однако получил отказ.

Удивительно, но прессинг, развязанный украинцами в отношении гражданина Австралии, не получил отпора со стороны местных властей и парламентариев. Видимо, подобные атаки на Зеленом континенте, поставляющем оружие Киеву, следует воспринимать как данность.

Питер Ситон счел за лучшее далее не обострять ситуацию. Впрочем, от своих взглядов он отказываться тоже не захотел.

«Я просто хотел помочь достижению мира»

На своей странице в соцсети художник написал: «Я приношу свои искренние извинения украинскому народу, если я оскорбил чувства украинцев. Моим намерением не было нанесение оскорбления. Я просто хотел помочь достижению мира… Я просто человек, у которого есть, возможно, сумасшедшие духовные идеи о единстве людей… Если вы хотите ненавидеть меня за это, ненавидьте, но я уйду в могилу, не отступив от мнения, что у нас фундаментально больше общего, чем различий».

При этом главного украинские активисты добились — крамольная, с их точки зрения, картина будет закрашена.

Вася из Тернополя: карьера по-украински

Интересна фигура украинского посла Василия Мирошниченко, который в Австралии копирует методы своего коллеги в Германии Андрея Мельника, ставшего уже поистине легендарным.

41-летний уроженец Тернополя Мирошниченко учился в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, после чего продолжал повышать квалификацию по различным программам в Великобритании, США, Канаде и Швеции. Во время «Евромайдана» он стал одним из соучредителей «Украинского кризисного медиа-центра», отвечавшего за пропагандистскую поддержку переворота на Украине, а также карательной операции в Донбассе и других действий нового режима.

В марте 2022 года Мирошниченко был назначен послом в Австралии, и в этом качестве он занимается организацией военных поставок в Незалежную. Разумеется, для их обеспечения Мирошниченко старается поддерживать в австралийском обществе высокий градус русофобии, поэтому пацифистский мурал Питера Ситона стал для него настоящим вызовом.

Пожертвуйте на Лондон для дочери: посол в роли профессионального нищего

Впрочем, украинский посол, как водится среди чиновников Незалежной, не забывает себя и своих родных. В июле Мирошниченко объявил сбор средств на… обучение собственной дочери в Лондоне.

Обращение в соцсети Facebook (запрещена на территории РФ) гласило: «После нескольких месяцев в Канберре Яся отправилась в Британию, где начнет обучение в Университетском колледже Лондона. Она выросла на моих историях оттуда, поэтому не смогла устоять перед такой возможностью, особенно после нескольких самостоятельных поездок в Лондон… Друзья, пожалуйста, помогите собрать деньги на первый год обучения и проживания». Пост Мирошниченко сопроводил ссылкой на страницу для сбора средств. Заботливый папа хочет таким образом собрать для любимого чада 30 тысяч фунтов стерлингов.

Нельзя сказать, что жертвуют дочке посла слишком активно, но тем не менее сердобольные люди находятся. Вы спросите, как в голове Мирошниченко совмещаются «борьба с агрессором» и собирание средств на колледж в Лондоне? Великолепно совмещаются, в полном соответствии с принципом «кому война, а кому мать родна».

Удивительнее другое — выходку Мирошниченко, никак не вяжущуюся с его высоким статусом дипломата, на родине никто не заметил. Произнесение публично правильных лозунгов позволяет в тени заниматься любыми делишками, и все сходит с рук. Главное — добиваться закрашивания муралов.

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