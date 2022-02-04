Мировые расходы на услуги облачной инфраструктуры впервые превысили 50 млрд долларов за квартал в четвертом квартале 2021 года. В годовом выражении они выросли на 34% и достигли 53,5 млрд долларов. Такие данные приведены в отчете Canalys.

По мнению аналитиков, миграция большего количества рабочих нагрузок в облако и разработка облачных приложений в рамках проектов цифровой трансформации привели к увеличению спроса на облачные сервисы. Кроме того, важными факторами роста оставались факторы, связанные с пандемией, такие как удаленная работа и обучение, электронная коммерция, игры и потоковая передача контента. Появляются новые варианты использования, такие как метавселенная, которые будут стимулировать будущий спрос и потребность в более мощных, распределенных, интеллектуальных и масштабируемых сервисах с меньшей задержкой. При этом для предоставления инфраструктуры лучше всего подходят ведущие поставщики облачных услуг. Неудивительно, что лидеры рынка, включая AWS, Microsoft Azure и Google Cloud, продемонстрировали совокупный рост на 45%.

За полный 2021 год общие расходы на услуги облачной инфраструктуры выросли на 35% до 191,7 млрд долларов по сравнению со 142,0 млрд долларов в 2020 году.





Лидером в четвертом квартале 2021 года была компания Amazon Web Services (AWS), на которую пришлось 33% всех расходов. Выручка AWS в годовом выражении выросла на 40%. Microsoft Azure занимает второе место с 22%. Рост Microsoft Azure составил 46%. Третьим по величине провайдером облачных услуг является Google Cloud. Продемонстрировав рост на 63%, Google Cloud занимает 9% рынка.



