Мировые финансы под угрозой из-за выборов и государственного долга, – Банк международных расчетов.

В Банке международных расчетов, который известен как «центральный банк центральных банков», считают, что мировые финансовые рынки могут испытать толчки из-за роста уровня государственного долга на фоне ряда важных выборов в 2024 году. Информацию об этом сообщает агентство Reuters.

Банк отметил, что мировая экономика сейчас движется в направлении «плавной посадки», хотя многие экономисты выражали сомнения, когда процентные ставки стремительно повысились. Однако в БМР предупредили, что особенно политики должны быть осторожными в условиях увеличения глобального государственного долга.

По данным Банка, глобальный государственный долг уже достиг рекордного уровня, а период выборов этого года, который начался с президентских выборов в США в ноябре, а также недавних голосований в Мексике, Южной Африке, Франции и Великобритании, предоставляет дополнительные риски для экономической стабильности.

Генеральный директор БМР Агустин Карстенс подчеркнул, что при небольшой вероятности возвращения процентных ставок к сверхнизким уровням, существует давление на расходы из-за стареющего населения, изменения климата, восстановления обороноспособности и роста протекционизма. Эти факторы, по его мнению, могут вывести из равновесия чувствительные финансовые рынки.

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