Доходы мировой экономики могут снизиться на 19 процентов к 2050 году из-за изменения климата, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на доклад Потсдамского института исследований воздействия климата (PIK).

«Из-за тех изменений климата, которые существуют в мире, мировая экономика уже привержена сокращению доходов на 19 процентов к 2050 году. Каждый год доходы могут снижаться на более чем 20-30 триллионов долларов США», — говорится в новом исследовании PIK, которое опубликовано в международном авторитетном журнале «Nature».

По мнению авторов исследования на основании эмпирических данных из более чем 1600 регионов мира, такой прогнозируемый экономический ущерб в шесть раз превышает затраты на смягчение последствий изменения климата, необходимые для ограничения глобального потепления на 2 градуса.

«Сильное сокращение доходов прогнозируется в большинстве регионов мира, включая Северную Америку и Европу. Уменьшение доходов мировой экономики

связано с влиянием изменения климата на различные аспекты, имеющие отношение к экономическому росту, такие как урожайность в сельском хозяйстве, производительность труда или работа инфраструктуры», — считает один из авторов исследования, представитель PIK Максимилиан Коц.

Он призывает страны мира незамедлительно принимать меры по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, чтобы минимизировать экономических ущерб для развития глобальной экономики.

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