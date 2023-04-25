Замедление с ускорением // Мониторинг мировой торговли Объем мировой торговли товарами в 2023 году вырастет на 1,7%, и далее рост ускорится до 3,2% в 2024-м, ожидает Всемирная торговая организация (ВТО). …

В ООН ждут торможения глобального рынка // Мониторинг мировой торговли В 2022-м объем мировой торговли составил рекордные $32 трлн, следует из нового доклада ЮНКТАД. Около $25 трлн пришлось на торговлю товарами (рост при …

Украине поверили в кредит // Мониторинг / мировая экономика Воздерживавшийся от оценки перспектив украинской экономики с февраля 2022 года МВФ на прошлой неделе их фактически дал, обосновывая решение одобрить …

В конце 2022 года экспорт и импорт падали почти синхронно // Мониторинг внешней торговли По данным «зеркальной» внешнеторговой статистики стран—основных торговых партнеров РФ (46 государств, более 80% внешней торговли до февраля 2022 года …

Азия ростом вышла // Мониторинг мировой экономики Вклад Азиатско-Тихоокеанского региона в глобальный экономический рост в этом году может составить более 70%, следует из прогнозов МВФ. Аналитики пере …

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МЭА отмечает устойчивость российского нефтеэкспорта // Мониторинг мировой экономики Мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2 млн баррелей в сутки (б/с) в сравнении с 2022-м — до рекордных 102 млн б/с, следует из обновленного …

Услуги стимулируют деловую активность в ЕС // Мониторинг мировой экономики Деловая активность в странах зоны евро продолжает расти: по оценкам S&P Global, в феврале индекс PMI (опережающий показатель динамики ВВП, средневзве …

МВФ нашел для Японии внешние риски // Мониторинг мировой экономики Темпы восстановления экономики Японии после пандемии и влияния последствий военной операции РФ на Украине, во многом обеспеченные ростом внутреннего …

Задержка в глобальном развитии затягивается // Мониторинг мировой экономики Мировую экономику ждет «потерянное десятилетие»: темпы, с которыми она может расти, не провоцируя инфляцию, к 2030 году сократятся до минимальных зна …

Глобальную торговлю ожидает временный спад // Мониторинг мировой экономики Значение «барометра ВТО» — индекса, являющегося опережающим показателем состояния мировой торговли, в декабре 2022 года опустилось до 92,2 пункта (по …

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