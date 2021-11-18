Мировая экономика вырастет в этом году на 6% — Barclays — 18 ноябрь 2021 | Новости рынка Форекс



18.11.2021

Аналитики Barclays поделились своими оценками текущей ситуации в мировой экономике

Прогноз по росту мирового ВВП в этом году 6%

Прогноз по росту мировой экономики

В авангарде роста встанут развитые экономики

Экономика Китая замедляется; прогноз по ВВП Китая: 7.8% г/г в 2021 году, 4.7% в 2022 году

«Нулевая терпимость» властей КНР к COVID-19 предполагает, что локдауны будут негативно сказываться на экономической активности

Угасание пандемии благодаря прогрессу в сфере здравоохранения является недооцененным фактором, который может предотвратить новые локдауны, ослабить проблемы с цепями поставок и стать повышательным фактором для прогнозов на 2022 год

Ценовое давление должно ослабнуть, особенно во 2-м полугодии 2022 года, на фоне эффектов базы; среднесрочные инфляционные ожидания останутся под контролем

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