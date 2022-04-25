Понедельник традиционно считается «трудным» днем. Поэтому чтобы не портить другие, «легкие» дни, начнем именно его со «страшилок». По данным Biancoresearch, Bloomberg Global Aggregate Index, учитывающий динамику более 28 тыс. различных облигаций общей стоимостью около $68 трлн, с начала года потерял более 10%. Ничего подобного никогда раньше не было. Bloomberg US Aggregate Index, в состав которого входят более 12,5 тыс. американских облигаций общей стоимостью около $25 трлн, с начала года снизился на 9,49%. Это хуже, чем в 1980 году, события которого, по выражению аналитиков, «напугали инвесторов в облигации на целое поколение». Если бы в 2020 году кто-то спросил трейдеров, что делать, если случится нечто подобное, то по версии Biancoresearch ответ был бы: «Такого не случится никогда!» А если учесть то, чем закончилась прошлая неделя для рынка акций, мне кажется, нам есть чего волноваться или по меньшей мере задуматься.

Но и это еще не все… По состоянию на вечер пятницы, 22 апреля, по данным Сhicago Mercentile Exchange, где торгуют деривативами, существует высокая вероятность того, что в течение цикла повышения процентной ставки, начавшегося на мартовском заседании ФРС, нас ждет всего 14 повышений по 25 бп каждое. Вероятность такого развития событий составляет 54%. В нынешние цены уже заложено повышение на 50, 75 и 50 бп на каждом из заседаний ФРС до конца июля. И если прогноз на ближайшие месяцы сбудется, то уже в конце июля ставка ФРС будет 2,00 — 2,25%. Если произойдут все 14 повышений, то в конце цикла нас ожидает уровень 3,5 — 3,75%. А может, и это еще не предел, ведь создается впечатление, что на этот раз ФРС настроена очень решительно и, выбирая между подавлением инфляции, падением рынков и потерями финансовых спекулянтов, за последние два года полностью забывших слово «осторожность», сделает выбор в пользу сдерживания розничных цен.

Следующие выборы в Конгресс и Сенат США уже осенью этого года, при этом большинство избирателей Демократической партии работают отнюдь не на Wall Street и их гораздо больше волнуют цены на продукты в супермаркете и на заправке, чем то, сколько миллионов составит бонус в конце года. Кстати, падение рынка акций, которое за последние два года обогатило немало людей, тоже будет иметь положительный эффект для укрощения инфляции. Так что стимулы у ФРС к решительным действиям точно есть. Ну а что значит повышение процентной ставки для рынка акций, лучше и не скажешь, чем Уоррен Баффет, сравнивший рост стоимости капитала с действием гравитации, которая тянет все предметы вниз.

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А теперь, перед тем как сегодня откроется биржа и начнется самая активная неделя сезона обнародования корпоративных результатов за первый квартал, подумайте, какими должны быть результаты и прогнозы компаний, чтобы компенсировать все проблемы, которые могут стать следствием действий ФРС, и что может случиться с рынком, если Microsoft, Мета, Apple и Google, рапортующие на этой неделе вместе с еще 180 компаниями, вдруг не оправдают ожиданий.

Хорошей всем недели!

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