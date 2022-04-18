На этой неделе, вслед за банками, о своих достижениях и надеждах на будущее нам начнут рассказывать технологические гиганты, очень дорогие автомобильные компании, представители оборонной и энергетической отраслей и фармацевтические гиганты. Также завтра, 19 апреля, в ходе Весенних встреч МВФ, будут объявлены новые прогнозы относительно перспектив экономического роста в мире – увидим, какую экономическую беду наделала война, нулевая толерантность к Ковиду в Китае и высокая инфляция, что, похоже, с нами надолго.

По состоянию на сегодня, 18 апреля, по данным FactSet, о своих результатах в первом квартале сообщило около 7% компаний S&P, из них 77% превзошли ожидания относительно чистой прибыли на одну акцию (EPS), в целом удерживая этот показатель в пределах среднего значения за последние пять лет. Средний темп роста прибыли для компаний индекса ожидается на уровне 5.1%. Если до конца сезона ничего не изменится, то это будет самый медленный квартал с конца 2020 года. Посмотрим, смогут ли улучшить эту картину Netflix и Tesla (TSLA), и способны ли они задать тон другим мега-компаниям, результаты которых будут ожидать нас на текущей и следующей неделе.

Netflix должен обнародовать результаты во вторник, 19 апреля, и ожидается, что количество новых зрителей вырастет на 2.51 млн, достигнув 225 млн. Это является существенным замедлением, ведь в первом квартале прошлого года этот показатель составил 4 млн. Причины потерь понятны: болезненный выход с российского рынка и решения об увеличении стоимости подписки в США и Канаде, где, кстати, Netflix уже вышел на максимальные показатели по количеству клиентов. Расти дальше трудно и добиться этого можно только повышая стоимость услуг. Что касается финансовых показателей, то ожидается, что в первом квартале прибыль Netflix составит $2.91 на акцию при выручке в $7,95 миллиарда. По сравнению с прошлым годом выручка выросла всего на 11%, в то время как в первом квартале 2021 года этот показатель составил 24%.

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Tesla рапортует в среду, 20 апреля. Если с Netflix все более-менее понятно, то, как обычно, интересно, какие результаты обнародует Tesla, основатель которой сейчас борется за приобретение Twitter. Кстати, если Маску это удастся, то у него есть шанс одновременно стать СЕО трех огромных компаний. Хватит ли ему сил на все? Что касается результатов Tesla, то в марте компания обнародовала данные по поставкам 310 тысяч готовых автомобилей за первые три месяца года, хотя объемы производства машин за тот же период были несколько меньше, чем в предыдущем квартале. Спрос на электромобили держится на высоком уровне, но компании не всегда удается удовлетворить его и часто по объективным причинам: нарушение производственных цепей, недостаток компонентов, прежде всего чипов, карантин в Шанхае, что заставило остановить производство на местной фабрике. Но есть и субъективные – полугодовая задержка с выпуском Model Y и непонятная ситуация с Cybertrack, которого так ожидал американский рынок, а теперь, устав ждать, может заменить электрическим F-150. Ну и, конечно, ситуация вокруг Twitter. Трудно понять, как одному человеку, пусть и гениальному, удается одновременно уделять достаточно внимания таким масштабным проектам, но еще больше интересует, не придется ли Маску продавать свои акции в Tesla, чтобы профинансировать поглощение, если оно действительно случится. А кто-то вообще считает, что поглощение – это лишь оправдание для того, чтобы продать акции Tesla по цене, которую вряд ли можно оправдать фундаментальными показателями. Что касается финансовых результатов, то ожидается, что прибыль компании составит $2.27 на акцию, при выручке в $17.85 млрд, которая за год, согласно прогнозу, вырастет на 65%, что, конечно, впечатляет.

В целом неделя корпоративных результатов будет очень насыщенной и нас будут ждать отчеты United Airlines, American Express, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark, Halliburton, Bank of America и многих других известных компаний.

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Что касается макроэкономических показателей, то в течение следующих дней мы узнаем состояние рынка жилой недвижимости в США: количество новых застроек и выданных разрешений на строительство, заявок на ипотеку, объем продаж на вторичном рынке, и т.д. Состояние рынка недвижимости всегда является важным индикатором того, что происходит в экономике, и, уверен, будет иметь влияние на позицию ФРС по направлениям монетарной политики.

В среду интересно будет взглянуть на информацию из так называемой «Бежевой книги» ФРС (Beige Book), которая является «результатом комментариев к текущим экономическим условиям». По-прежнему позиция ФРС является определяющей для рынков. Как центральный банк скажет, так и будет.

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