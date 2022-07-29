Инвазивные виды (завезенные виды, распространение которых угрожает местному биоразнообразию) лягушек и змей обошлись мировой экономике в $17 млрд с 1986 по 2020 год. Речь идет преимущественно об американской лягушке-быке и коричневой древесной змее, говорится в докладе ученых Южночешского университета в Чехии, сообщает Reuters.

Согласно исследованию, наибольший урон (63% от суммы экономических потерь) данные существа причинили странам Океании и островам Тихого океана, за ними следуют Европа (35%) и Северная Америка (2%).

По словам авторов отчета, основной объем затрат связан с мерами по контролю и регуляции численности указанных видов.

Кроме того, вторжение инвазивных рептилий и амфибий привело к исчезновению местных насекомых и растений, снижению урожаев сельскохозяйственной продукции, распространению болезней и даже перебоям в энергоснабжении из-за змей, вызывающих замыкания электрооборудования.

В докладе сказано, что основным путем проникновения чужеродной фауны остается торговля домашними животными. Поэтому правительствам стран необходимо постоянно обновлять черный список запрещенных к продаже видов змей и других экзотических питомцев.

Ранее Plus-one.ru рассказывал о программе по борьбе с инвазивными крабами на северо-востоке США. Агрессивных ракообразных пустили на производство виски и биопластика.

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