Пандемия ускорила цифровизацию: 96% руководителей глобальных компаний изменили свою стратегию обеспечения кибербезопасности в связи с COVID-19. 75 тыс. сотрудников были дополнительно наняты Amazon в связи с увеличением количества заказов во время пандемии. По итогам прошлого года на 15% вырос вклад российской интернет-отрасли в экономику России. В этом году будет открыто 3,5 млн профессий в сфере кибербезопасности. 16% россиян во время пандемии впервые попробовали бесконтактную оплату.

С одной стороны, мы уверенно идем в онлайн. С другой – все это сопровождается определенными сложностями, а именно – вопросами информационной безопасности. На фоне пандемии киберпреступления увеличились в сотни раз. В тысячи раз увеличились убытки из-за кибератак и других информационных угроз.

Мы уходим в строительство сетей нового поколения 5G, это абсолютно другой формат передачи данных. Но внедрение его в России сталкивается с рядом сложностей, в том числе импортозамещением. Бизнес готов импортозамещать, но ему важно, на что именно импортозамещаться. Важно, чтобы оборудование, которое служило бы для построения сетей пятого поколения, было надежным, обслуживаемым и по доступным ценам.

Если говорить о перспективных сценариях использования 5G, в промышленности это умная фабрика и производственные датчики. В транспортировке и хранении – отслеживание перемещения грузов, умный склад, умный порт и аэропорт. Также в городском хозяйстве – управление автомобильным трафиком, безопасность дорожного движения, управление освещением, средой и допуском на объекты городской инфраструктуры. Но роботизация в РФ пока не на очень высоком уровне.

Я уверен, что каждый год российскому бизнесу

все сложнее будет выходить на международные рынки. Почему? Во-первых, пока мы не понимаем, как будет оплачиваться углеродный налог. Каково место РФ в этой системе платежей и ценностей? Крупныйвыражает озабоченность тем, как это будет происходить. Во-вторых, возможно, самое болезненное для РФ – это отмена внутренних льгот, которые имеет российский бизнес.

Мировая экономика перестала быть рыночной. Она стала очень много и часто зависеть от политики. Это недопустимо. Какие бы политические отношения ни складывались между странами, любой предприниматель приходит в бизнес зарабатывать деньги. Он заинтересован в развитии бизнеса и внешнеэкономических связей в том числе. Сегодня экономика не страновая, она является глобальной. Нет ничего такого, что производится в одной стране: даже если машина собирается в Германии или России, ее компоненты создаются по всему миру.

Любые разрывы цепочек сказываются на одних отраслях и с оттяжкой доходят до других. Мы должны быть ответственны за ведение бизнеса, а политики должны понимать, что бизнес – вне политики. Нам меняют условия игры, и мы не понимаем, как вести свой бизнес и как выстраивать отношения.

Автор: Сергей Мытенков, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей

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