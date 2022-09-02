Инфляция серьезно ударит по бюджетам многих стран

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Стоимость нефти является той самой иглой кощеевой смерти для российского бюджета

В прошлую пятницу рынки дождались таки выступления главы ФРС в Jackson Hole. И то, что он сказал, им не понравилось. Сложно сказать, что же такого ожидал коллективный разум рынка от этого выступления. Возможно, рынок сам себе создал несбыточные ожидания и сам потом получил разочарование. Глава ФРС в который раз заявил, что они серьезно настроены на борьбу с инфляцией. И экономике, возможно, придется пройти через боль, чтобы преодолеть ее. На рынках больно стало сразу же. В результате вплоть до обеда четверга индексы снижались и снижались, отыграв львиную долю июльского ралли, и только в ближе к пятнице смогли чуть-чуть отрасти на фоне очень сильной статистики из США, где рынок труда и слышать не хочет ни о какой рецессии. За неделю индекс S&P500 потерял почти 200 пунктов и откроется в пятницу с отметки в 3966 пунктов. Не радует спекулянтов и ЕЦБ, который тоже готовится к росту ставок и не намерен, похоже, сильно обращать внимание на озабоченность торговцев ценными бумагами. Опасения возможной рецессии в связи с ужесточением монетарной политики и, похоже, сокращение активности спекулятивного капитала (деньги просто теперь уходят от риска) привели к резкой смены настроений на рынке энергоресурсов.

Не успел карликовый алкоголик Медведев спрогнозировать, что газ поднимется в цене с безумных 3500 до 5000 долларов за тысячу кубометров, как на фоне очередного витка шантажа с перекрытием Северного потока стоимость голубого топлива на европейских биржах обвалилась до 2300 долларов за тысячу кубометров. Да, этот уровень такой же космический и безумный, и нет особой разницы, когда вы не покупаете газ потому, что он стоит 3500 или не покупаете его потому, что он стоит 2300, но важен сам факт, что шантажилка Кремля поломалась. И боль, которую обещал всем глава ФРС, почувствовали в том числе в Кремле. Хотя не стоит забывать и про эффективность европейской бюрократии, где с перевыполнением плана добились загруженности хранилищ газа на 80%. А немцы с начала года тихой сапой сократили потребление газа на 15%. Также радует и падение стоимости нефти. Которая без новостей об увеличении предложения умудрилась потерять почти 10% стоимости, за неделю обвалившись со 105 долларов за баррель до 95 долларов за тот самый баррель.

Это радует как нас, в Украине, ведь стоимость нефти является той самой иглой кощеевой смерти для российского бюджета, так и Белый Дом. Рейтинг одобрения Байдена растет в последнее время как на дрожжах, а демократы на выборах умудрились победить на Аляске, где отцепили известную скандалистку и трампистку. И если посмотреть на графики, то видно, что присутствует просто таки абсолютная корреляция между рейтингом президента США и стоимостью галлона бензина. Падению нефти должно помочь и замедление в Китае, ведь черное золото падает в том числе и на опасениях мировой рецессии. Там, к уже известным проблемам с ипотекой и флешмобами неплательщиков, в очередной раз добавилась коммунистическая дурость. Как и любой авторитарный режим, китайский склонен принимать иногда глупые решение и не склонен потом признавать свои ошибки. Как когда-то с истреблениями воробьев по решению партии. Так и тут с дурацким методом нулевой толерантности к ковиду и таким же дурацким фанатичным следованием только китайским вакцинам, которые тупо плохо работают. В итоге, когда во всем мире о ковиде уже благополучно забыли, китайцы снова закрыли на карантин небольшой китайский промышленный городок на 21 млн человек, что не может не отражаться на экономической активности. Причем не только Китая, но и стран, чья экономика очень сильно привязана к китайскому росту. И последние очень слабые данные по индексу промышленности что на Тайване (тут можно списывать и на геополитику с ее военными учениями), что в Южной Корее (тут чистая экономика) сигнализируют об этом.

Украинский сегмент еврооблигаций также находился под давлением падающих рынков. Пусть цены на наши долги и так лежат на дне, но им еще свойственны небольшие колебания. И на этой неделе они снижались. Хотя не так сильно, как, например, в Гане, которая стала очередной жертвой рыночной турбулентности развивающихся стран. В корпоративном сегменте, если Нафтогаз все еще можно считать корпорацией, а не государственной службой по прокачке газа, ключевой новостью стал прогресс в переговорах с держателями еврооблигаций этого самого Нафтогаза. На этой неделе компании удалось договориться о реструктуризации одного из трех выпусков. Того, что по серединке, с погашением в 2024 году. По двум выпускам компания все еще остается в дефолте. Судя по всему, держатели самого короткого выпуска, с погашением в 2022 году (которое, погашение, компания как раз и просрочила) хотят денег и не хотят разговоров. А держатели бумаг с погашением в 2026 году считают, что нечего их трогать, ведь до 2026 года еще далеко и может к тому времени у Нафтогаза будут деньги, а России как фактора риска уже не будет.

На внутреннем рынке кладбищенская тишина. Минфин продолжает игнорировать Нацбанк и не идет на повышение ставок, ограничиваясь минимальными привлечениями на аукционах. В том числе и потому, что в августе правительству привалило по внешней помощи. В августе, когда Украина преимущественно грантами получила 4,6 млрд долларов. Что, в свою очередь, позволило отложить невкусные пилюли, а именно введение налога на импорт в размере 10%. Ведь пока резервы приостановили падение, о будущем можно не думать. Тем более, что даже кешевая гривна сохраняет стабильность и даже немного укрепилась на этой неделе, торгуясь где-то в пределах 40,7 гривен за доллар. Жаль, однако, что не каждый месяц американский налогоплательщик будет безвозмездно, т.е. даром, перечислять в украинский бюджет по 3 млрд долларов.

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