ПЕКИН (Рейтер) — Мировая экономика уже не находится на грани краха, а еврозона и США сигнализируют о стабилизации, но высокие уровни задолженности на развитых рынках и растущие цены на нефть все еще представляют угрозу, заявил в воскресенье Международный валютный фонд.

«Мировая экономика, возможно, на пути к восстановлению, но у нас нет большого пространства для маневра и нет пространства для политических ошибок», — сказала глава МВФ Кристин Лагард, выступая в Пекине.

Отдельно Лагард сказала, что китайский юань может стать резервной валютой в будущем, добавив, что стране нужен план достижения более сильной, более гибкой системы валютных курсов.

Она отметила, что появляющиеся признаки стабилизации свидетельствуют, что политические меры, предпринятые на пике мирового финансового кризиса, приносят плоды. Она добавила также, что американские экономические индикаторы выглядят немного лучше, а Европа сделала важный шаг к разрешению кризиса, помогая Греции.

«Благодаря этим коллективным усилиям мировая экономика отошла от края, и у нас есть причины быть более оптимистичными. Тем не менее, оптимизм не должен внушить нам ошибочного чувства безопасности. Существуют еще серьезные экономические и финансовые уязвимые области, с которыми мы должны бороться», — сказала Лагард.

Глава МВФ указала, что первый из трех основных рисков — это хрупкие финансовые системы развитых экономик, обремененные высокими государственными и частными долгами, и сказала, что финансовые нужды государственного и банковского секторов еврозоны в 2012 году будут эквивалентны в общей сложности примерно 23 процентам ВВП.

«Второй (риск) — это то, что увеличивающиеся цены на нефть становятся угрозой для мирового роста. И третий — это растущий риск того, что активность в развивающихся странах замедлится в среднесрочной перспективе», — сказала она.

Лагард сказала, что развитые экономики должны продолжать осуществление макроэкономической поддержки и сбалансированной бюджетной политики наряду с реформами финансового сектора и структурными и институциональными реформами, чтобы возместить ущерб, причиненный кризисом, и улучшить конкурентоспособность.

В то же время развивающимся экономикам нужно отрегулировать макроэкономические меры, чтобы защититься от влияния развитых экономик и держать под контролем перегрев.

ЮАНЬ «НА РАВНЫХ» С КИТАЙСКИМ СТАТУСОМ

Комментарии Лагард о юане как о резервной валюте стали на сегодня самым очевидным свидетельством поддержки фондом китайских валютных амбиций.

«Необходим план с более сильным и гибким валютным курсом, более эффективным ликвидным и монетарным управлением, с более высококачественным контролем и регулированием, с более развитым финансовым рынком, с гибкими депозитными и кредитными ставками и, наконец, с открытым капитальным счетом», — сказала она собранию ведущих китайских регуляторов и мировых деловых лидеров.

«Если все это случится, нет причин, почему юань не сможет достичь статуса резервной валюты, заняв место, равное экономическому статусу Китая».

Система капитального счета Китая является закрытой, а юань жестко контролируется, хотя Пекин говорит, что хочет увеличить международное использование юаня в трансграничной торговле и в последние годы осуществляет серьезные реформы, чтобы добиться этого.

Лагард отметила, что Китай проявил лидерские качества и искусные политические навыки, когда разразился мировой финансовый кризис.

В конце 2008 года Китай объявил о программе экономических стимулов стоимостью 4 триллиона юаней ($635 миллиардов), поскольку финансовый кризис прокатился по всему миру и мировая торговля, от которой зависит огромный фабричный сектор страны, практически остановилась.

«Китай сыграл важную роль, помогая сделать мировую экономическую систему менее предрасположенной к разрушительному кризису, — сказала Лагард, добавив, что сохраняющаяся слабость мирового прогноза усиливает важность сохранения Китаем значительной роли в мировых дискуссиях и ускорения реформирования его собственной экономики.

Лагард сказала, что видит три приоритета для Китая: во-первых, поддерживать рост, во-вторых, смещать драйверы экономического роста от инвестиций и экспорта к внутреннему потреблению и, в-третьих, более широко распределять богатство.

Она добавила, что крупным мировым экономикам крайне важно сотрудничать с теми же целями.

«Мы все связаны между собой, и на всех нас влияют политические действия друг друга. Мы должны готовиться к успеху вместе. Если мы останемся вместе, целое будет больше, чем сумма отдельных частей».

Ник Эдвардс и Ко Ги Цин при участии Кевина Яо, перевела Юлия Заславская

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