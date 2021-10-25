Мировые цены на нефть в октябре взлетели до многолетних максимумов, сейчас фьючерсы на Brent достигают $86,9 за баррель. Предложение остается ограниченным из-за высокого спроса на топливо в Штатах, а мировая экономика пытается наверстать упущенное за пандемию COVID-19, тем самым увеличивая спрос. Вскоре стоимость может вырасти еще больше.

Как пишет Marca, текущий рост цен на нефть обусловлен многими причинами. На подорожание в октябре повлияли такие факторы:

Ураганы «Ида» и «Николас», которые повредили нефтяную инфраструктуру США в Мексиканском заливе;

Из-за нехватки угля страны из Азии используют больше нефти, чем раньше;

Скачок цен на природный газ увеличил спрос на нефть;

Экономики во всем мире работают и пытаются наверстать упущенное.

Видео дня На цены повлиял дорогой газ

Как говорят эксперты, рост цен на природный газ в Европе и мире – ключевой фактор в плане подорожания нефти. «Цены на сырую нефть выросли благодаря замещающему спросу со стороны потребителей газа и угля по сравнению с ростом цен. Недавний скачок цен на природный газ и уголь во всем мире увеличил спрос на сырую нефть для удовлетворения спроса на электроэнергию», – сказал старший аналитик HDFC Securities Тапан Патель.

По прогнозу специалиста, нефть и дальше будет дорожать. О возможном росте цен в будущем говорят и другие специалисты.

«Пятилетние пределы инфляции в США сейчас находятся на рекордно высоком уровне (серия восходит к 2002 году). Да, они имеют тенденцию двигаться вместе с ценами на нефть, но они не были такими высокими в 2008 году, когда цены на нефть были намного выше», – написал в своем Twitter Джон Аутерс, специалист Bloomberg.

Сегодня, 25 октября, цены на нефть в мире выросли. Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 62 цента, или на 0,7%, до $84,38 за баррель, сообщает Reuters. Ранее в ходе сессии они достигли максимума с октября 2014-го – $84,76.

Цены на нефть марки Brent выросли на 56 центов, или на 0,7%, до $86,9 за баррель после роста на 1,1% в прошлую пятницу. Контракт ранее был рекордным с октября 2018 года – $86,43.

«При устойчивом спросе на топливо в Соединенных Штатах на фоне ограниченного предложения тон рынка нефти оставался довольно сильным, что побудило некоторых спекулянтов закрывать короткие позиции», – говорит генеральный директор Emori Fund Management Inc Тецу Эмори.

Кстати, американские энергокомпании на минувшей неделе сократили буровые установки для добычи нефти и природного газа впервые за семь недель. Цены на нефть были поддержаны опасениями по поводу нехватки угля и газа в Китае, Индии и Европе, а это спровоцировало переход на дизельное топливо и мазут для выработки электроэнергии.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что:

нефтяная энергетика в ближайшие десятилетия будет развиваться по одному из трех сценариев. Выбор будет зависеть от того, насколько успешным окажется глобальный переход на возобновляемые источники энергии. При этом нефть подешевеет в любом случае;

Bank of America прогнозирует, что нефть может вырасти до $100 за баррель в следующем году. Это может произойти из-за восстановления туристического спроса.





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