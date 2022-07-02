Министерство обороны Литвы сообщило, что утроило финансирование «Союза стрелков», пишет zanedeliu.lt. Дополнительные средства выделены на закупку оружия, экипировки и оборудования.

Напомним, накануне канал CNN сообщил, что в настоящее время литовцы массово записываются в организацию «Союз стрелков Литвы» (аналог территориальной обороны Украины — подразделения из гражданских лиц, вооружённых лёгким стрелковым оружием и проходящих регулярную военную подготовку)

В этом году «Союзу стрелков» было дополнительно выделено до € 4,8 млн — по сравнению с прошлым годом финансирование организации увеличится в три раза. На дополнительные средства «Союз стрелков» планирует закупить в течение ближайших трех лет 4500 винтовок, комплекты новой одежды, 1,5 тыс. автоматических ружей G-36 с патронами, 2 тыс. касок, 500 бронежилетов, по 2 тыс. жилетов и рюкзаков, 70 тепловизоров, 250 цифровых радиостанций. Также предполагается закупка 60 каркасных палаток с оборудованием, 20 электрогенераторов, 16 автомобилей повышенной проходимости и 8 микроавтобусов. Вырастет и финансирование детских лагерей «Союза стрелков».

«События последних лет показали, что стрелки крайне важны не только в укреплении обороноспособности. Они же могут и успешно поддерживать гражданские институты в мирное время: помощь во время пандемии Covid-19, весомый вклад в обеспечение помощи во время кризиса нелегальной миграции — путем, который способствовал преодолению вызовов национальной безопасности», — сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

Как говорится в сообщении Минобороны, количество финансируемых штатов в «Союзе стрелков» также увеличивается, а заработную плату за участие в нем планируется повышать каждый год.

Литовский «Союз стрелков» в настоящее время насчитывает в своих рядах около 12,7 тыс. членов.