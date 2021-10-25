25 октября 15:26

Депутатам Законодательного Собрания Красноярского края представили кандидата на пост министра экономики и регионального развития.

Как рассказал председатель комитета по бюджету и налоговой политике краевого парламента Егор Васильев, его приемником на министерском посту станет Анна Гарнец.

«Сейчас она в правительстве Красноярского края занимается проектным управлением и возглавляет это направление работы. Когда я говорю об актуальной повестке дня, я говорю о развитии — инфраструктурном, экономическом и территориальном. Оно с этого года обрело иную государственную программу и давно уже реализуется на территории Красноярского края, в том числе, в рамках проекта „Енисейская Сибирь“. Этот проект стал прорывным, в том числе на федеральном уровне и в проекте „Локальная экономика“. Мы с Анной Карловной очень плотно работали над национальными проектами, знаю ее очень хорошо по работе и уверен, что эти направления она будет продолжать и вкладывать все силы свои и министерства в то, чтобы мы достигали значимых результатов», — пояснил Егор Васильев.

Кандидатуру Анны Гарнец вынесут на утверждение краевым парламентом на ближайшую сессию Законодательного Собрания. Она запланирована на 28 октября.

Судя по данным кадрового резерва, Анне Гарнец несколько дней назад исполнилось 34 года. У нее два высших образования, полученные в СФУ — она обучалась филологии и юриспруденции, также чиновница повышала квалификацию, в том числе, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Работать Анна Гарнец начала в должности секретаря-машинистки в «Городской детской клинической больнице № 5», год была продюсером-копирайтером в рекламном агентстве «Стив и Бартон», а с 2010 года начала работать в отделе управления документационного обеспечения правительства Красноярского края.

В 2016 году она перешла в управление проектной деятельности правительства Красноярского края, где стала сначала заместителем начальника отдела, через год заняла кресло начальника отдела, а с января 2019 стала начальником всего управления.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, экс-министр экономики и регионального развития Красноярского края



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