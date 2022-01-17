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Министр жилищной политики и глава службы автодорог Крыма подали в отставку
Министр жилищной политики и глава службы автодорог Крыма подали в отставку — РИА Новости, 17.01.2022
Министр жилищной политики и глава службы автодорог Крыма подали в отставку
Министр жилищной политики и госстройнадзора Крыма Максим Скорин и начальник службы автомобильных дорог республики Валерий Васякин подали в отставку по… РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:00
2022-01-17T15:00
2022-01-17T15:00
республика крым
симферополь
сергей аксенов (политик)
арина новосельская
евгений кабанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Министр жилищной политики и госстройнадзора Крыма Максим Скорин и начальник службы автомобильных дорог республики Валерий Васякин подали в отставку по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов.»Министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Максим Геннадиевич Скорин и начальник ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Валерий Павлович Васякин написали заявления об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.Череда отставок в крымском правительстве началась в конце сентября прошлого года. С тех пор в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Кабанов факты растраты и хищений не признал, он находится под домашним арестом. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. В конце ноября была задержана и арестована судом подозреваемая в получении взятки министр культуры региона Арина Новосельская, которая лишилась должности в связи с утратой доверия. Ушел с поста вице-премьера — министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
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политика, республика крым, симферополь, сергей аксенов (политик), арина новосельская, евгений кабанов
Министр жилищной политики и глава службы автодорог Крыма подали в отставку