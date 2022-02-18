Министерство финансов Украины в феврале выкупило 20% ВВП-варрантов, а также евробонды на $100 миллионов, что позволит снизить выплаты по госдолгу. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов правительству 18 февраля.

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Речь идет о еврооблигациях со сроком погашения в сентябре 2022 года.

«Благодаря этому выплаты по погашению евробондов будут на $100 млн меньше и составят $912 млн в сентябре. Существенно ниже, чем платежи в прошлом году», — отметил Марченко.

Что такое евробонды и ВВП-варанты

Еврооблигации или евробонды это долговые обязательства государства перед лицами, являющимися владельцами таких ценных бумаг. Украина, как и другие страны, выпускает гособлигации как для внутреннего рынка, так и для внешнего. Таким образом, бюджет наполняется быстрыми деньгами, что необходимо для здоровой финансовой ситуации.

Простыми словами, государство берет взаймы у граждан и юрлиц деньги под гарантированный процент, который выплачивается в определенный срок вместе с суммой займа.

Таким образом, государство берет на себя обязательство выплачивать эти долги, а выкуп собственных евробондов позволяет снизить эти выплаты, ведь владелец такой ценной бумаги после ее продажи уже не имеет права на выплаты.

Ранее портал «Минфин» писал о том, что с начала года украинские еврооблигации уже трижды падали в цене на вторичном рынке из-за геополитического напряжения.

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ВВП-варанты — это тоже ценные бумаги, выплаты по которым зависят от экономического роста Украины. Что это за инструмент для инвестиций, объяснял в колонке для портала «Минфин» финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

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