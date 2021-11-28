Министерство экономики презентовало специализированный IT-портал в сфере торговой защиты Украины.

Как заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка во время презентации IT-платформы «Государственный информационно-сервисный портал «Торговая защита Украины», новый IT-портал должен стать источником информации по торговым расследованиям для всех заинтересованных сторон.

По его словам, практика проведения в Украине торговых расследований – это достаточно закрытый процесс с непредсказуемыми результатами и сроками.

«Мы запускаем новый инструмент – IT-платформу, которая должна устранить все технические проблемы и предоставлять актуальную информацию о процессе того или иного торгового расследования. Мы пытаемся развить доверительные отношения с производителями, в первую очередь, с теми, в отношении которых проводится расследование», – отметил Качка.

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В Минэкономики сообщили, что этот программный продукт предназначен для автоматизации процесса проведения торговых расследований в Украине и участия в них заинтересованных сторон, упрощения процесса предоставления и обмена информацией и материалами в рамках торговых расследований, обеспечения публичного доступа к информации и материалов, касающихся использования инструментов торговой защиты.



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IT-платформа разработана при поддержке Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» для усовершенствования работы в рамках торговых расследований/просмотров (антидемпинговых, антисубсидиционных, специальных).

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Качка добавил, что Минэкономики планирует также модернизировать нормативную базу, сделать законодательство понятным и предсказуемым.

Напомним, по состоянию на июль 2021 года в отношении украинского экспорта действовало 37 торговых мер: 33 антидемпинговые, 3 защитные пошлины и одна дополнительная пошлина.

Наибольшее количество действующих мер применены США (8), Евразийским экономическим союзом (6) и Мексикой (5).