https://inosmi.ru/20220408/meksika-253733591.html

МИД Мексики: антироссийские санкции делают только хуже

МИД Мексики: антироссийские санкции делают только хуже

МИД Мексики: антироссийские санкции делают только хуже

Министр иностранных дел Мексики заявил в интервью индийскому изданию The Hindu, что санкции Запада в отношении России ведут к разобщению мирового сообщества, но | 08.04.2022, ИноСМИ

2022-04-08T14:45

2022-04-08T14:45

2022-04-08T14:45

the hindu

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Сухасини Хайдар (Suhasini Haidar)Мексика, как и Индия, выступила против антироссийских санкций, аргументируя это тем, что поляризация в мире представляет угрозу глобальной безопасности. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард (Marcelo Ebrard) посетил Нью-Дели, где провел ряд встреч с главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкаром (Subrahmanyam Jaishankar), и в интервью изданию «Хинду» (The Hindu) рассказал о переговорах.Сухасини Хайдар: Расскажите нам о цели вашего визита в ИндиюМарсело Эбрард: Его цель, главным образом, состоит в том, чтобы продвинуть связи наших стран к стратегическому партнерству, которое станет экономической реальностью. В настоящее время Индия является девятым по величине торговым партнером Мексики. Поэтому нам нужно выстроить более определенные отношения на будущее. Мы переживаем кризис в международной системе: в Индии, а также Мексике и других странах, и мы очень обеспокоены этим. Нам нужно скоординироваться, чтобы уменьшить поляризацию, которая все больше угрожает глобальной безопасности и стабильности.— Вы обсуждали сотрудничество в Совете Безопасности ООН, членами которого в этом году являются и Индия, и Мексика. Однако в прошлом месяце, когда Мексика и Франция поддержали предложение принять резолюцию по гуманитарному кризису на Украине, Индия воздержалась как в Совбезе, так и на Генеральной Ассамблее ООН. Вас это разочаровало?— Нет, не особо, потому что у обеих стран разная реальность, и у нас разные способы и механизмы достижения одной и той же цели. И эта главная цель заключается в следующем: не загонять Россию в угол, а избежать эскалации конфликта на Украине на всех международных площадках и попытаться как можно скорее найти политическое решение. Так что мы занимаем ту же позицию, что Турция и другие страны, поскольку, если найти политическое решение конфликта невозможно, у нас будет неопределенность в экономических и политических отношениях во всем мире.— На какое взаимодействие с Индией вы надеетесь в этом вопросе?— Я считаю, что мы можем сотрудничать по политическим вопросам, например, мы готовимся к встрече «Большой двадцатки» в Индонезии вместе с некоторыми другими государствами, такими как Южная Африка. Важно, чтобы такие страны, как наша [не входящие в число пяти постоянных членов Совета безопасности ООН], обсуждали между собой вопрос о том, как снизить поляризацию. Почему мы должны ждать, пока решения примут другие? Это и было основной темой диалога с Индией во время моего визита.— США публично заявили, что хотели бы, чтобы Россию исключили из «Большой двадцатки» из-за проводимой ею специальной военной операции. Какова позиция Мексики? Этот вопрос вы тоже обсуждали с индийскими официальными лицами?— Да, я говорил с несколькими друзьями, включая Индонезию, Индию, что исключать русских из «Большой двадцатки» — неудачная идея, поскольку, во-первых, «Большая двадцатка» не является политическим форумом. Во-вторых, если предположить, что в будущем это произойдет, что будет дальше? Россия является одиннадцатой по величине экономикой в мире [одиннадцатой по номинальному ВВП, шестой по ППС]. Значит ли это, что мы будем создавать две разные группы стран, деление в стиле холодной войны… Что дальше ждет Организацию объединенных наций? Как далеко это зайдет? Это не имеет смысла — ни с моей точки зрения, ни с точки зрения внешней политики Мексики.— Несмотря на некоторое давление со стороны США, Мексика, как и Индия, не присоединилась к санкциям. Считаете ли вы, что санкции, которые были введены в отношении России более чем 30 странами, будут эффективными?— Позвольте напомнить в историческом контексте, например, ситуацию на Кубе. Блокада Кубы продолжается уже 60 лет, причиняя огромные страдания народу и нанося ущерб экономике. Но они никуда не делись. Так что, похоже, санкции на самом деле неэффективны. Разумеется, эти страны [вводящие санкции против России] вольны принимать такие решения. Но Мексика к этой политике не присоединится. — Вы находитесь с визитом здесь, вы были на Ближнем Востоке, посетили Саудовскую Аравию, а также ОАЭ. Помимо других проблем, мир волнует еще и рост цен на топливо, особенно из-за этого кризиса. Ведется ли диалог между Индией и Мексикой о сотрудничестве в вопросах, связанных с нефтью и топливом?— Эта тема всегда присутствует в нашем диалоге, поскольку Мексика экспортирует в Индию большие объемы сырой нефти [в 2021 году она была шестым по величине поставщиком]. Традиционно мы в этом отношении являемся близкими партнерами.— Учитывая введённое США эмбарго на импорт российской нефти и условие об оплате в рублях, выдвинутое Россией, беспокоит ли вас то, что мировая экономика разделится на долларовый и недолларовый мир, где одни страны придерживаются политики антироссийских санкций, а другие — нет?— Трудно предсказать, что произойдет, но, конечно, если этот конфликт разрастётся и для его разрешения потребуется время, возможно, в итоге мы увидим многополярную глобальную систему, что для человечества нежелательно. Поэтому нам нужно искать политическое решение и попытаться снизить эскалацию.— Что касается поляризации… Обсуждали ли вы предложение Индии и Южной Африки в ВТО о полном отказе от патентов на вакцины и лекарства от COVID-19?— Да, мы готовим Меморандум о взаимопонимании между нашими регулирующими органами, чтобы сблизить позиции Индии и Мексики. Одна из самых серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся, заключается в том, что в Мексике, например, у нас 40 миллионов человек, которые ставили [российские] вакцины «Спутник V» или [китайские] «КанСино» (CanSino) и так далее. Но одобрения Всемирной организации здравоохранения на их использование еще не получено. Эти вакцины эффективны, и у нас есть факты, подтверждающие это. Мы видим, что такие же проблемы существуют с вакциной «Коваксин». Поэтому мы с Индией обсуждаем способы выстроить процесс их регистрации, чтобы избавить его от политики. Здесь речь идет о жизни и смерти.— Министерство иностранных дел назвало это дискриминацией в отношении вакцин…— Да, это неравенство и дискриминация, из-за которых более бедные страны оказываются в уязвимом положении. Кроме того, это противоречит международным целям. Поэтому наша точка зрения очень близка к тому, что предложила Индия. И мы согласны с тем, что отказ от патентов — это путь для продвижения вперед.— Ваш визит в Индию совпадает по времени с визитами многих других мировых лидеров, официальных лиц из Великобритании, США, России и так далее. Как вы думаете, в чем заключается роль Индии, если говорить о конфликте на Украине?— Страна на данном этапе является очень важной, поскольку Индия может одновременно вести переговоры с Россией, Великобританией, Мексикой, США, а такими контактами располагают немногие. Поэтому Индия может сыграть весомую роль в попытке найти выход из кризиса. И у вас блестящий министр иностранных дел, если можно так выразиться.

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the hindu, индия, мексика, россия, оон, большая двадцатка





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