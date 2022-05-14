Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G7 заявила, что из-за ситуации на Украине может наступить глобальный голод.

«Из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены — не только у нас, но и по всему миру, — и грозит жестокий голод», — заявила немецкий дипломат.

Она обвинила Россию в сознательной «блокаде экспорта продовольствия», которая якобы стала частью гибридной войны. Таким образом российская сторона «питает почву для новых кризисов», добавила Бербок.

13 мая заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае продолжения русофобской санкционной политики коллективного Запада мир столкнется с тяжелейшими последствиями: от полного краха логистических цепочек и банкротства авиакомпаний до продовольственного кризиса с перспективой голода в отдельных странах.

Ранее президент США Джо Байден заявил о поиске возможности вывезти с Украины 20 млн тонн зерна. По его словам, из-за ситуации на Украине мировые цены на продовольствие взлетели до рекордных значений. Байден объяснил это тем, что стороны конфликта являются крупнейшими мировыми экспортерами зерна и кукурузы. «Украина располагает 20 млн тонн зерна в своих хранилищах. Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок, и тем самым добиться снижения цен», – заявил американский лидер в эфире телеканала CNBC.

Ситуацию вокруг украинского зерна также прокомментировал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. По мнению председателя нижней палаты российского парламента, США затягивает военные действия на территории Украины и таким образом «устраивает на Украине продразверстку и голодомор». Володин подчеркнул, что многочисленные кредиты, предоставляемые Киеву Вашингтоном и Брюсселем, не оказывают положительного эффекта на развитие страны и благосостояние ее граждан.

Как ранее писал Ruposters, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предсказал появление нового двуполярного мира из-за конфликта на Украине. «Мир ждут экономические потрясения, а продовольствие станет новым оружием. Зерно тоже превратится в разновидность оружия», – заявил он.