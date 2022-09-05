Белорусские дипломаты выразили соболезнования своим российским коллегам в связи с трагедией возле посольства РФ в Афганистане. Соответствующие заявление было опубликовано сегодня, 5 сентября, пресс-службой МИД Белоруссии.

«Коллеги МИД РФ, выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Кабуле российских дипломатов. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Напомним, 5 сентября вблизи здания российского посольства в Кабуле смертник привел в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии.