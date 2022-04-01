Мероприятие пройдет 25–26 мая 2022 года в г. Ташкент при поддержке Центрального банка Республики Узбекистан.
Стратегическая цель мероприятия – придать дополнительный импульс развитию экономики Узбекистана, продвижению российско-узбекского и в целом международного сотрудничества в области банкинга и финансовых технологий, а также развертыванию новых перспективных проектов, в том числе международных. Аналогичное содействие форум окажет развитию онлайн и офлайн ритейла, включая его дальнейшую трансформацию.
Видеоанонс форума здесь.
Что такое ПЛАС-Форум? Это:
— актуальные вопросы взаимодействия банкинга и ритейла;
— эксперты индустрии, готовые поделиться своим опытом;
— ведущие компании, которые презентуют свои уникальные продукты на инновационной выставке.
Подробности о мероприятии Вы можете узнать на сайте.
Ключевые темы Ташкентского ПЛАС-Форума:
- Вектор развития национальных платежных систем РУз. Тренды стран Центральной Азии
- Госрегулирование и основные тенденции платежной индустрии
- Цифровизация банкинга и ритейла на фоне всеобщей цифровизации
- Исламское финансирование как один из трендов
- Безналичные vs наличные платежи
- Банковские карты. Токенизация и виртуализация
- Системы мгновенных (быстрых) платежей
- Проекты цифровых валют центральных банков. Пилотные проекты. Результаты
- Биометрия и идентификация. Роль. Место. Перспективы
- Эффективность использования Больших данных. Безопасность оборота вычисляемых данных
- Цифровые сервисы и услуги. Цифровая ипотека и цифровое кредитование, включая потребительское. Бизнес-модели на перспективных рынках
- Банкоматные и POS-терминальные сети. Взгляды банков, торгового ритейла, вендоров
- ИТ-ландшафт розничного банка 2022
- Финансовая грамотность. Противодействие социальной инженерии
- Стратегии эквайрингового бизнеса
- Банковские технологии для торгового ритейла
- Электронная коммерция. Роль в развитии страновых рынков
- Бухгалтерский учет и налогообложение
- Трансформация торгового ритейла. Вызовы и устойчивое развитие рынка
На сегодняшний день к числу спонсоров и партнеров ПЛАС-Форума в Узбекистане 2022 года уже присоединились следующие участники:
Visa – Титульный спонсор
Innotech – Стратегический спонсор
Актив – Генеральный спонсор
QIWI – Бриллиантовый спонсор
NBA Technologies – Официальный спонсор
Realsoft – Эксклюзивный спонсор
FIDO – Платиновый спонсор
UPT, Thales, Vision Labs, Regula, SafeTech, BPC, OpenWay, ФИС, Tarlan Payments, OneSpan, iw-group, CloudPayments – Золотые спонсоры
Dataphone, TexSistemaServis – Серебряные спонсоры
Бухта – Спонсор кофе-брейков
Entrust, Sargent & Grenleaf, Octo, Осткард, АТМАльянс – Бронзовые спонсоры
Среди экспертов, которые выступят на ПЛАС-Форуме:
- Илхомжон Абдугафаров, заместитель председателя Центрального банка – член Правления, Центральный банк Республики Узбекистан
- Бахтиёр Ризаев, начальник департамента искусственного интеллекта, Единый Интегратор UZINFOCOM
- Шухратбек Курбанов, директор, Национальный межбанковский процессинговый центр (НМПЦ) – платежная система HUMO
- Виктор Достов, председатель, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), Научный руководитель центра технологий распределённых реестров СПбГУ (ЦТРР СПбГУ)
- Талгат Аюпов, председатель Правления, Tenge Bank
- Сергей Гимадиев, председатель Правления банк Апельсин
- Наталья Сторина, Председатель комитета по платежным системам, цифровой идентичности и биометрии, АССОЦИАЦИЯ «ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ»
- Мурат Кастан, исполнительный вице-президент, UPT Money Transfer & EMI
- Дилбар Абдуганиева, директор Департамента по повышению финансовой грамотности и переподготовке банковских специалистов, Центральный банк Республики Узбекистан
- Олим Болгаев, начальник управления Департамента мониторинга деятельности коммерческих банков по финансовой поддержке субъектов предпринимательства, Центральный банк Республики Узбекистан
- Бехзод Халиков, заместитель начальника управления, Центральный банк Республики Узбекистан
- Алексей Голенищев, руководитель Дирекции предотвращения кибермошенничества, Альфа-Банк
- Виталий Копысов, директор по инновациям, банк Синара
- Всеволод Шабад, независимый эксперт по кибербезопасности и ИТ, ex-CISO Halyk Bank, ex-CIO Sberbank.KZ
- Александр Лещев, начальник Управления по развитию систем самообслуживания, Альфа-Банк
- и многие другие
Также мы рады представить Вам специального гостя Форума:Майкл Ракмэн – международный практикующий эксперт по развитию и трансформации бизнеса в банковской и ритейл сферах.
В 2021 году ПЛАС-Форум «Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие» уже показал себя эффективной открытой площадкой для продуктивного делового общения регулятора, банковских структур, финтеха и крупных предприятий торговой розницы с целью обсуждения наиболее актуальных вопросов бизнеса.
В мероприятии приняли участие более 30 ключевых спикеров и свыше 700 топ-менеджеров и экспертов в сфере банкинга, финтеха и ритейла. Ведущие эксперты банковской и платежной индустрии, телекоммуникации, исследовательские, консультационные компании, банковское сообщество Евразийского континента (Банки и МФО Узбекистана, СНГ и ЕАЭС), а также технологические и производственные компании обсудили развитие национальной платежной системы, перспективы цифровых валют центральных банков (CBDC), трансформацию торгового ритейла, киберустойчивость банкинга и многие другие трендовые темы.
Высокий градус делового общения, огромный интерес бизнеса к новым точкам роста за счет цифровизации как продуктов, так и каналов коммуникации с клиентами стали объективным подтверждением высокого уровня 1‑го Международного ПЛАС-Форума «Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие», который, безусловно, продолжит расширять свои географические границы.
Итоговый ролик Форума 2021:https://youtu.be/uAGbPZTSCNE
Итоги ПЛАС-Форума 2021: /journal/2021/plus-5-2021/banki-i-ritejl-tsifrovaya-transformatsiya-i-vzaimodejstvie-klyuchevye-itogi-pervogo-plas-foruma-v-stolitse-uzbekistana/
Сюжеты СМИ: https://youtube.com/playlist?list=PLn-PEol7in7ZcvDCu6CVolyjPh8Mtu_Ol
Уверены, что ПЛАС-Форум станет площадкой для продуктивного делового общения участников рынка и профессиональных экспертов, послужит импульсом для развития экономики Узбекистана, развития перспективных международных проектов!
Успейте занять свое место среди лидеров рынка!
Стать делегатом, спикером или спонсором, узнав обо всех преимуществах и вариантах участия, можно пройдя по ссылке.
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До встречи на Форуме!
По детальным вопросам участия обращайтесь:
Оргкомитет ПЛАС-Форума
+7 495 961 1065
[email protected]