Мероприятие пройдет 25–26 мая 2022 года в г. Ташкент при поддержке Центрального банка Республики Узбекистан.

Стратегическая цель мероприятия – ​придать дополнительный импульс развитию экономики Узбекистана, продвижению российско-узбекского и в целом международного сотрудничества в области банкинга и финансовых технологий, а также развертыванию новых перспективных проектов, в том числе международных. Аналогичное содействие форум окажет развитию онлайн и офлайн ритейла, включая его дальнейшую трансформацию.

Видеоанонс форума здесь.

Что такое ПЛАС-Форум? Это:

— актуальные вопросы взаимодействия банкинга и ритейла;

— эксперты индустрии, готовые поделиться своим опытом;

— ведущие компании, которые презентуют свои уникальные продукты на инновационной выставке.

Подробности о мероприятии Вы можете узнать на сайте.

Ключевые темы Ташкентского ПЛАС-Форума:

Вектор развития национальных платежных систем РУз. Тренды стран Центральной Азии

Госрегулирование и основные тенденции платежной индустрии

Цифровизация банкинга и ритейла на фоне всеобщей цифровизации

Исламское финансирование как один из трендов

Безналичные vs наличные платежи

Банковские карты. Токенизация и виртуализация

Системы мгновенных (быстрых) платежей

Проекты цифровых валют центральных банков. Пилотные проекты. Результаты

Биометрия и идентификация. Роль. Место. Перспективы

Эффективность использования Больших данных. Безопасность оборота вычисляемых данных

Цифровые сервисы и услуги. Цифровая ипотека и цифровое кредитование, включая потребительское. Бизнес-модели на перспективных рынках

Банкоматные и POS-терминальные сети. Взгляды банков, торгового ритейла, вендоров

ИТ-ландшафт розничного банка 2022

Финансовая грамотность. Противодействие социальной инженерии

Стратегии эквайрингового бизнеса

Банковские технологии для торгового ритейла

Электронная коммерция. Роль в развитии страновых рынков

Бухгалтерский учет и налогообложение

Трансформация торгового ритейла. Вызовы и устойчивое развитие рынка

На сегодняшний день к числу спонсоров и партнеров ПЛАС-Форума в Узбекистане 2022 года уже присоединились следующие участники:

Visa – Титульный спонсор

Innotech – Стратегический спонсор

Актив – Генеральный спонсор

QIWI – Бриллиантовый спонсор

NBA Technologies – Официальный спонсор

Realsoft – Эксклюзивный спонсор

FIDO – Платиновый спонсор

UPT, Thales, Vision Labs, Regula, SafeTech, BPC, OpenWay, ФИС, Tarlan Payments, OneSpan, iw-group, CloudPayments – Золотые спонсоры

Dataphone, TexSistemaServis – Серебряные спонсоры

Бухта – Спонсор кофе-брейков

Entrust, Sargent & Grenleaf, Octo, Осткард, АТМАльянс – Бронзовые спонсоры

Среди экспертов, которые выступят на ПЛАС-Форуме:

Илхомжон Абдугафаров, заместитель председателя Центрального банка – член Правления, Центральный банк Республики Узбекистан

заместитель председателя Центрального банка – Бахтиёр Ризаев, начальник департамента искусственного интеллекта, Единый Интегратор UZINFOCOM

начальник департамента искусственного интеллекта, Шухратбек Курбанов, директор , Национальный межбанковский процессинговый центр (НМПЦ) – платежная система HUMO

директор Виктор Достов, председатель , Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), Научный руководитель центра технологий распределённых реестров СПбГУ (ЦТРР СПбГУ)

председатель Талгат Аюпов, председатель Правления, Tenge Bank

председатель Правления, Сергей Гимадиев, председатель Правления банк Апельсин

председатель Правления Наталья Сторина, Председатель комитета по платежным системам, цифровой идентичности и биометрии, АССОЦИАЦИЯ «ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ»

Председатель комитета по платежным системам, цифровой идентичности и биометрии, Мурат Кастан, исполнительный вице-президент, UPT Money Transfer & EMI

исполнительный вице-президент, Дилбар Абдуганиева, директор Департамента по повышению финансовой грамотности и переподготовке банковских специалистов , Центральный банк Республики Узбекистан

директор Департамента по повышению финансовой грамотности и переподготовке банковских специалистов Олим Болгаев, начальник управления Департамента мониторинга деятельности коммерческих банков по финансовой поддержке субъектов предпринимательства , Центральный банк Республики Узбекистан

начальник управления Департамента мониторинга деятельности коммерческих банков по финансовой поддержке субъектов предпринимательства Бехзод Халиков, заместитель начальника управления , Центральный банк Республики Узбекистан

заместитель начальника управления Алексей Голенищев, руководитель Дирекции предотвращения кибермошенничества , Альфа-Банк

руководитель Дирекции предотвращения кибермошенничества Виталий Копысов, директор по инновациям , банк Синара

директор по инновациям Всеволод Шабад, независимый эксперт по кибербезопасности и ИТ, ex-CISO Halyk Bank , ex-CIO Sberbank.KZ

независимый эксперт по кибербезопасности и ИТ, ex-CISO Halyk Bank Александр Лещев, начальник Управления по развитию систем самообслуживания , Альфа-Банк

начальник Управления по развитию систем самообслуживания и многие другие

Также мы рады представить Вам специального гостя Форума:Майкл Ракмэн – международный практикующий эксперт по развитию и трансформации бизнеса в банковской и ритейл сферах.

В 2021 году ПЛАС-Форум «Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие» уже показал себя эффективной открытой площадкой для продуктивного делового общения регулятора, банковских структур, финтеха и крупных предприятий торговой розницы с целью обсуждения наиболее актуальных вопросов бизнеса.

В мероприятии приняли участие более 30 ключевых спикеров и свыше 700 топ-менеджеров и экспертов в сфере банкинга, финтеха и ритейла. Ведущие эксперты банковской и платежной индустрии, телекоммуникации, исследовательские, консультационные компании, банковское сообщество Евразийского континента (Банки и МФО Узбекистана, СНГ и ЕАЭС), а также технологические и производственные компании обсудили развитие национальной платежной системы, перспективы цифровых валют центральных банков (CBDC), трансформацию торгового ритейла, киберустойчивость банкинга и многие другие трендовые темы.

Высокий градус делового общения, огромный интерес бизнеса к новым точкам роста за счет цифровизации как продуктов, так и каналов коммуникации с клиентами стали объективным подтверждением высокого уровня 1‑го Международного ПЛАС-Форума «Банки и ритейл. Цифровая трансформация и взаимодействие», который, безусловно, продолжит расширять свои географические границы.

Итоговый ролик Форума 2021:https://youtu.be/uAGbPZTSCNE

Итоги ПЛАС-Форума 2021: /journal/2021/plus-5-2021/banki-i-ritejl-tsifrovaya-transformatsiya-i-vzaimodejstvie-klyuchevye-itogi-pervogo-plas-foruma-v-stolitse-uzbekistana/

Сюжеты СМИ: https://youtube.com/playlist?list=PLn-PEol7in7ZcvDCu6CVolyjPh8Mtu_Ol

Уверены, что ПЛАС-Форум станет площадкой для продуктивного делового общения участников рынка и профессиональных экспертов, послужит импульсом для развития экономики Узбекистана, развития перспективных международных проектов!

Успейте занять свое место среди лидеров рынка!

Стать делегатом, спикером или спонсором, узнав обо всех преимуществах и вариантах участия, можно пройдя по ссылке.

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До встречи на Форуме!

По детальным вопросам участия обращайтесь:

Оргкомитет ПЛАС-Форума

+7 495 961 1065

[email protected]