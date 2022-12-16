Входящий в структуру Всемирного банка совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC) поддержал программу финансирования украинского бизнеса на $2 млрд. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, передает пресс-служба Минэкономики.

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По ее словам, основные направления реализации программы — торговое финансирование для украинских банков, агросектора и предпринимателей малого и среднего бизнеса.

«Очень важен и тот факт, что руководство корпорации поддержало предложение разрешить IFC работать с государственными компаниями. Это сделано как исключение для Украины. В целом же IFC практически запрещена работа с госкомпаниями», — подчеркнула Свириденко.

Она также добавила, что Совет директоров IFC также одобрил два отдельных проекта для частного сектора: для французской компании EnVivo, имеющей агробизнес в Украине, а также страхование военных рисков (через MIGA) для «Райфайзен банка».

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По ее словам, это положительный знак для многих инвесторов, размышляющих над тем, стоит ли инвестировать в Украину именно сейчас.

«Ожидается, что такое финансирование мобилизует частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, приобщая к финансовому консорциуму коммерческие банки и другие МФО. Таким образом, общий объем проектов украинских предприятий, которые могут быть профинансированы, может составить более $6 млрд», — подытожила чиновник.

IFC

Международная финансовая корпорация (IFC) входит в Группу Всемирного банка. Одним из важнейших направлений деятельности IFC является мобилизация больших объемов частного капитала с целью развития, прежде всего, в странах с низким уровнем дохода, а также в государствах с нестабильностью и конфликтами. Украина является членом IFC с 1993 года.

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