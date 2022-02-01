Металлургические предприятия стали одними из крупнейших налогоплательщиков по итогам прошлого года.

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Металлургические предприятия, наряду с табачным бизнесом и компаниями в энергетической и аграрной сферах, стали одними из крупнейших украинских налогоплательщиков по итогам 2021 года, сообщил в комментарии УНИАН политолог Николай Давыдюк.

«Самые большие налогоплательщики по итогам прошлого года – это металлургия, энергетика, в том числе государственные предприятия. Также это табачные компании и аграрный бизнес», — сказал он.

По словам, Давыдюка, только в металлургической отрасли группа компаний «Метинвест» по итогам 2021 года заплатила рекордные 52 миллиарда гривень налогов. А это эквивалентно почти двум миллиардам долларов кредитной помощи, которую предоставлял Украине Международный валютный фонд.

«Например, два миллиарда налогов соизмеримо с теми суммами, которые Украина одалживала у МВФ. Только Фонду нужно отдавать эти деньги с процентами, а уплаченные налоги остаются в казне. Также это рабочие места и плюс два миллиарда живых денег, которые уже заходят. Плюс — это приток долларового кэша», — считает эксперт.

Давыдюк подчеркнул, что в существующей ситуацией с агрессией со стороны Российской Федерации, нельзя атаковать налогами компании, которые дают большие поступления в госбюджет, иначе пострадает экономика Украины.

Кроме того, Давыдюк считает недопустимым силовое давление на крупный бизнес.

«Нужно, чтобы войны с олигархами не выходили за пределы страны. Поскольку закрыть в сердце страны огромнейшего налогоплательщика — дело не сложное с точки зрения силовиков. Но с точки зрения экономики – это может быть дыра в бюджете, которая ничем не будет возмещена», — сказал он.

«Те, кто не прячется за ФОПами (оформляя сотрудников, как ФОП для снижения налоговой нагрузки – УНИАН), а платит большие налоги должны быть супер-ценными, а не целью для атаки», — добавил экономист.

Как сообщал УНИАН, группа компаний «Метинвест» с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

Прошлый год стал рекордным по сумме выплаченных налогов за всю историю существования «Метинвеста». Этому поспособствовали благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании.