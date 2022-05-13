

Директор Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК – организатор РИФа) Сергей Плуготаренко, рассказал о том, что из себя представляет РИФ в 2022 году и какие аналитические материалы будут представлены:



«О РИФ я могу говорить бесконечно, РИФ для меня – любимый проект, который пришел в мою жизнь в 2004 году, и теперь весна каждого года связана с ним. РИФ – это место силы и лучшее весеннее событие, которое ждут все айтишники с момента окончания предыдущего РИФа. Еще РИФ – это мощнейший генератор идей, смыслов, прогнозов. «Трендоуловитель» отрасли. И просто главный нетворкинг-проект Рунета, который в этом году нужен нам всем особенно. РИФу – 26 лет, не было ни года пропуска, даже в 2020 году. В этом году на площадке РИФа соберутся все представители малого и среднего бизнеса, государства, айтишники, СМИ, медиа, студенты и молодые специалисты. Главная миссия РИФа – консолидация отрасли. А также в этом году мы определили сквозную идею РИФа – снятие любых отраслевых “страхов”, “болей” и проблем, которые беспокоят айтишников, предпринимателей, стартаперов, студентов. У нас в этом году – очень серьезная форумная часть: в пике будет работать параллельно 10 залов. РИФ – это еще и выставка, и фестиваль с сильной развлекательной, спортивной, ЗОЖ стороной. Ну и конечно, отраслевой нетворкинг, где все эти форматы соприкасаются: на РИФе можно найти любого интересного вам специалиста и обсудить с ним профессиональные темы. Тут же легко найти предпринимателя/инвестора/работодателя – чтобы обсудить новые проекты и вопросы развития бизнеса. Акцентом этого года будет пересборка ИТ-отрасли. Конечно, покажем цифры и выводы и прогнозы «Экономики Рунета». В этом году целый шатер общества «Знание» будет работать на РИФ со своей мощной программой “Новые горизонты. ИТ” . Также в этом году АНО «Цифровая экономика» выступит в роли соорганизатора РИФ и дополнит программу и фестиваль РИФа совершенно новыми треками», – Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).



Евгений Ковнир, генеральный директор АНО “ Цифровая Экономика”, рассказал об ИТ-кадрах и платформах как основного направления их секций на РИФ2022. «На РИФе вместе с российскими компаниями мы представим новые возможности для ИТ- специалистов по работе в цифровых компаниях, которые сегодня уделяют колоссальное внимание удержанию кадров и обучению новым компетенциям. Это особенно важно для преодоления дефицита в 1 млн ИТ-специалистов на горизонте 2024 года. Также рамках наших сессий на РИФ мы обсудим изменение ландшафта социальных сетей и видеохостингов, возможности отечественных платформ и многое другое. Ежегодно по статистике форум посещают более 7 тыс. человек со всей страны, мы рады стать частью этого события и надеемся, что наши инициативы будут полезны для развития ИТ-отрасли и интересны гостям РИФа», – Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».



Заместитель директора РАЭК, член Общественной палаты, Сергей Гребенников, подробно рассказал о различных форматах, которые присутствуют на РИФ 2022. «На всех наших мероприятиях мы говорим, что интернет для всех. РИФ открывает новые возможности для любых направлений, компаний, слушателей. Здесь можно найти любые возможности от GR до поиска новых клиентов. Хочется отметить., что на протяжении всех лет, с министрами цифрового развития всегда можно было вести неформальный диалог. Более того, будет большая история с ярмаркой вакансий. Внутри РАЭК совместно с партнерами РИФ мы запустили грантовую программу, открывающую части категорий участников бесплатное посещение РИФ и участие в программе, в том числе ярмарке вакансий. К таким категориям относятся студенты, участники общественных организаций и те, кто в настоящий момент находится в поисках трудоустройства. Каждый год, когда мы начинаем строить РИФ, мы говорим “спасибо” партнерам и оргкомитету за интересную программу для наших участников. РИФ – это такое лоскутное одеяло, которое показывает, чем сегодня дышит интернет. Говоря про фестивальные активности, мы давно вышли за пределы корпусов, много всего будет происходить на улице: большой вечерний концерт 18 мая, забег, посиделки возле реки – каждый найдет себе развлечение по вкусу. Большая благодарность нашим партнерам АНО «Цифровая экономика»», – Сергей Гребенников, член Общественной Палаты РФ.



Андрей Воробьев, директор Координационного Центра RU/РФ, рассказал о том, какие активности ждут участников на их секциях и чем они будут полезны. «В первую очередь мы очень рады, что РИФ теперь проводится в мае, для нас это возможность отпраздновать годовщину кириллического домена. РИФ это традиции. У нас растет количество аккредитованных регистраторов: они будут на РИФе и смогут рассказать много интересного, обо всех сопутствующих сервисах в наших регистраторах. У нас две секции: первая — о суверенном рунете, о цифровом суверенитете, вторая — о санкционном давлении на регистраторов и хостинг-провайдеров, регуляторное воздействие, развитии технологий DNS. В фестивальной программе мы всегда участвуем — от нас будет большой квест, всех призываю в нем участвовать», – Андрей Воробьев, директор Координационного Центра доменов RU/РФ.



Заместитель управляющего директора GR OZON, Алексей Минаев, рассказал про рынок e-com и ключевые темы для отрасли на РИФ 2022. «На РИФ Ozon участвует в многих секциях, потому что электронная коммерция стала встроена почти во все части цифровой экономики. В 2021 году электронная коммерция преодолела важный рубеж – 10% оборота российского ритейла в России приходится на интернет-торговлю. При этом все аналитики сходятся в том, что эта цифра превратится почти в 20% в 2024 году. На этом фоне Оzon растет еще быстрее: в прошлом году наш оборот вырос на 127%, чему может позавидовать любой ИТ-стартап. На форуме мы обсудим с отраслью, как поддерживать малый бизнес в электронной торговле. Ряд брендов уходят из России, это открывает новые возможности для продвижения отечественных игроков. А 90% ассортимента Ozon представлены именно продавцами. Мы расскажем о том, как Ozon помогает отечественным производителям занимать новые ниши с помощью маркетплейса. Так, например, Ozon привлекает на площадку самозанятых продавцов с товарами собственного производства, для них открыто более 2500 товарных категорий. Мы становимся активным игроком на рынке digital-рекламы в условиях, когда привычные инструменты социальной коммерции ограничены. Ozon представит на форуме новые форматы рекламы — выделение в выдаче, видеобаннеры, размещение сторонних рекламодателей. Уверен, что дискуссии на РИФ будут очень насыщенными и продуктивными. Надеемся всех увидеть на сессиях с нашим участием!», – Алексей Минаев, заместитель управляющего директора по GR OZON.



Директор проектного офиса «Развитие технологий» Ростелекома Любовь Симонова рассказала о питчинге стартапов, который пройдет в рамках РИФ 2022. «Каждый раз приходя на РИФ я смотрю на то, какие возможности есть для компаний, в которых я работаю, ведь за 26 лет их было уже много. Последние пять лет я – директор проектного офиса «Развитие технологий» ПАО “Ростелеком”. Как все знают, ПАО “Ростелеком” — это лидер цифровых услуг на территории РФ. На базе взаимодействий мы открываем новые направления, строим новые продукты. Возможности для взаимодействия с ПАО “Ростелеком” на РИФ будет очень много и не только в рамках питч-сессии по стартапам, где будут присутствовать и директора подразделений различных компаний. На площадке будет присутствовать много моих коллег, они приедут именно общаться с компаниями. Мы были и остаемся открытыми для внешних предпринимателей, на протяжении последних 5 лет особенно для российских стартапов. Благодаря взаимодействию, в том числе на РИФ, было построено уже достаточное количество партнерств. Мы как партнеры делаем все, чтобы вы получили максимальную выгоду для работы», – Любовь Симонова, директор проектного офиса «Развитие технологий» ПАО “Ростелеком”.



Автор проекта Durcoin Владимир Кузнецов рассказал о крипто-треке, который будет на Российском интернет форуме. «Наша криптовалютная история покажет аудитории, что майнинг бывает разный – эмоциональный, спортивный, и это не только про валюту и деньги, это про безопасность бизнеса, новые возможности. В рамках РИФ участники смогут намайнить себе криптовалюту. Все, кто придет на РИФ, не окажутся в стороне и получат такой заряд и эмоциональный подъем, который долго никто не испытывал», – Владимир Кузнецов, автор проекта Durcoin.



Директор по продуктам и технологиям больших данных билайна Константин Романов рассказал о трендах на рынке ИТ-решений и технологий в области больших данных. «Хотелось бы отметить, что по моим ожиданиям РИФ будет особенным, не только за счет решений других компаний, которые будут представлены на форуме, но и во многом по тому, с какими вызовами столкнулась ИТ-индустрия. Мне кажется, ни одна страна еще не сталкивалась с таким количеством челленджей. РИФ станет той площадкой, где мы все сможем обсудить, как пройти и справиться с этими вызовами. Сейчас огромное количество российских компаний прибегают к импортозамещению, проходят процесс миграции на отечественные решения, в том числе с применением ИИ. Основными трендами в этом направлении можно считать инсорсинг IT-компетенций, переход на отечественные облачные решения, изменения в цифровой рекламе и так далее. Понятно, что при уходе крупных западных игроков с рынка, появляются новые ниши и новые интеграции, идет поиск новых коммуникаций. Мы подробнее поговорим на РИФ о том, как сейчас компаниям можно выстраивать коммуникации со своими клиентами, как компании уже реализуют такие кейсы и какие решения билайн готов предложить в области цифровой трансформации бизнеса», – Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных билайна.



Партнером РИФ в этом году также стала Московская биржа. Член правления биржи, управляющий директор по информационным технологиям Андрей Бурилов рассказал о последних проектах биржи и своем участии в РИФ. «Московская биржа – это ИТ-компания с огромным программно-аппаратным комплексом, который ежедневно обеспечивает заключение клиентами миллионов сделок и расчетов по разнообразным инструментам. Мы запустили первую в России финансовую платформу Финуслуги, где люди могут не только выбирать, но и открывать финансовые продукты разных поставщиков полностью онлайн. Миссия платформы основана на философии work-life balance – все можно сделать максимально быстро, оставив время на work или life. Мы выступаем партнерами Российского интернет-форума (РИФ), чтобы позволить профессионалам отрасли и клиентам обсуждать ключевые вопросы развития отечественной ИТ-отрасли», – Андрей Бурилов, член правления, управляющий директор по информационным технологиям Московской биржи.



Уже во второй раз в РИФ участвует Kokoc Group. Руководитель PR и маркетинга компании Марьяна Пилипенко рассказала о том, какие новые возможности будут для участников нетворкинга на площадке Kokoc Group. «Мы уже во второй раз участвуем в РИФ. В этом году мы делаем еще больше активностей. Концепция звучит незамысловато – talk&chill. Наша позиция в том, что лучший нетворкинг происходит в моменты, когда есть что обсудить в комфортном состоянии, когда людей объединяет что-то большое, чем общий интерес в digital. В этом году появятся много новых форматов – brainstorm, формат ЧБД, бла-бла-ленд, case-study и т.д. Мы попытались сделать все свои сессии очень творческими и активными для того, чтобы поддерживать вовлеченность участников. РИФ – это не просто про обмен опытом и эмоциями, но и, конечно, про бизнес, дела и деньги», – Марьяна Пилипенко, руководитель PR и маркетинга Kokoc Group.



Организатор форума — РАЭК, соорганизатор — АНО «Цифровая экономика», генральные партнёры — VK и «Норникель», организационный партнёр — Координационный центр доменов .ru /.рф. Форум проходит при поддержке Минцифры России. Специальные партнёры: Avito, «Яндекс», Ozon, «Ростелеком», «Мегафон», RU-CENTER, «Почта России, ВТБ, Российское общество «Знание». Организационные партнёры: «Московская биржа», Mediascope, ПСБ, Kokoc Group, Durcoin, BelkaCar, Q-block, Atomyze, Reksoft, Skillbox, «Игры будущего», GeekBrains. Партнёры: ClicksCloud, билайн, SACO, «СберМаркет», «ЛизаАлерт», «Спорт-Марафон», TenChat, Let’s do pilates. Стратегические информационные партнёры: RMG и «Русское радио». Генеральные информационные партнёры: ТАСС, РБК, «РИА Новости», «КоммерсантЪ», Gallery, Novikov TV, «Европейская медиагруппа», Business FM, «Российская газета», 360, «Новое Радио», «Интерфакс», «Телеспутник», «Мел», «Звук», РАПСИ.