22 июня 12:19

В Красноярском крае выбрали нового мэра Ачинска. Им стал экс-глава Свердловского района Красноярска и бывший заместитель мэра краевой столицы Игорь Титенков.

Нового главу Ачинска выбирали депутаты Горсовета. Претендовали на этот пост всего два человека — Игорь Титенков и Олег Корзик. Они оба рассказали свои программы развития города и ответили на вопросы депутатов, сообщило местное издание «Газета Город-А».

Игорь Титенков уделил много внимания состоянию дорог в Ачинске, пообещал провести ревизию структуры администрации города, закрепить все парки и скверы за организациями, а также создать кольцевой велосипедный маршрут вокруг Ачинска. В итоге за него свои голоса отдали 25 депутатов, а второй кандидат не получил ни одного.

Напомним, предыдущий мэр Ачинска Александр Токарев ушел в отставку этой весной. Он был избран мэром Ачинска в январе 2021 года.



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