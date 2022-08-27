Бывший канцлер Германии Ангела Меркель удостоена премии мира имени Феликса Уфуэ-Буаньи за ее усилия по приему беженцев. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ЮНЕСКО.

«Жюри Премии мира имени Феликса Уфуэ-Буаньи ЮНЕСКО присудило награду 2022 года бывшему федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель в знак признания ее усилий по приему беженцев», – отмечается в сообщении.

При этом конголезский гинеколог, офицер ордена Почетного легиона, лауреат Нобелевской премии мира Дени Мукенгере Муквеге подчеркнул, что «все члены жюри были тронуты ее мужественным решением в 2015 году принять более 1,2 миллиона беженцев, в основном из Сирии, Ирака, Афганистана и Эритреи».

«Это наследие, которое она оставляет», – констатировал он.

Премия мира имени первого президента Кот-д’Ивуара Феликса Уфуэ-Буаньи была учреждена в 1989 году и присуждается ЮНЕСКО ежегодно. Ею отмечаются отдельные лица, учреждения и организации за вклад в содействие, исследование, сохранение и поддержание мира, отвечающие духу уставов ООН и ЮНЕСКО.

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