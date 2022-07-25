25 июля 15:07

Глава Красноярска Сергей Еремин покидает свой пост и переходит на работу в администрацию края — он станет заместителем губернатора. Об этом стало известно сегодня во время встречи мэра с Александром Уссом.

В новой должности Сергей Еремин будет курировать вопросы благоустройства Красноярска и других городов края.

Как отметил Александр Усс новая должность — это продолжение работы, которой сейчас занимается Сергей Еремин, но уже на более высоком уровне.

«Вы хорошо знаете, что большая часть вопросов, которые касались развития Красноярска, решались во взаимодействии с краевой властью. Это и вопросы увеличения финансирования городских проектов, и замена общественного транспорта, и закрытие неэффективных котельных, и многое другое. Именно поэтому, как мне кажется, с позиции заместителя губернатора вам будет легче решать стратегические задачи развития Красноярска. Однако нам также необходимо подтягивать до уровня столицы и другие населенные пункты региона. Поэтому ваша работа будет связана не только с Красноярском, но с другими городами края. Уверен, что с вашей помощью мы сможем преобразить их внешний облик», — сказал Александр Усс.

Глава края также подвел итоги работы Сергея Еремина в должности мэра.

«Безусловно, были и успехи, были и шероховатости. На ряд из них обращали внимание депутаты Законодательного Собрания и Городского совета. Но проблем не бывает только у того, кто ничего не делает. У нас много работы впереди. И я желаю вам успехов в новой должности», — сказал Александр Усс.

Напомним, Сергей Еремин был избран мэром Красноярска 26 октября 2017 года. Перед этим он долгое время трудился в должности министра транспорта Красноярского края. На посту градоначальника Сергей Еремин запомнился красноярцам своими яркими высказываниями и неординарными решениями по улучшению жизни города. По его инициативе в городе появилось несколько новых традиций и конкурсов.

Мэр Красноярска Губернатор Красноярского края



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