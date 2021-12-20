Журналистка показала в Instagram, как начинается ее утро

Мендель засветилась в стильной куртке. Коллаж «Сегодня»

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель «выгуляла» куртку известного бренда Prada, оригинал которой стоит больше 3 тысяч долларов. Свой модный «лук» она «засветила» в Instagram.

Она опубликовала сторис прямо из автомобиля.

«Ну какое утро без кофе», – сказала Юлия Мендель.

Юлия Мендель в Prada наслаждается кофе. Скриншот

А мы подсмотрели, что журналистка была одета в стильную куртку с логотипом известного бренда Prada. Оказывается, оригинал от этой фирмы стоит 3100 долларов. Но не факт, что Мендель заплатила столь внушительную сумму – реплики этого же бренда могут стоить от 1500 до 7000 грн.

Фото с модницей Юлией Мендель все в той же куртке опубликовала в Instagram журналистка София Рудик.

Юлия Мендель (слева) и София Рудик. Фото: instagram.com/sophiarudik

Что известно о Юлии Мендель?