Сегодня, 14 июня, Владимир Путин не только озвучил очередное агресивное предложение о «мирных переговорах», но и дал исторический экскурс. Он заявил о некоем «западном политике», который еще в марте 2022 года поехал в Киев с предыдущим «мирным предложением» Путина. Секрет сохранялся недолго, бывший российский президент Дмитрий Медведев написал в социальных сетях, что политиком этим был израильский премьер Нафтали Беннет.

Это вполне может быть правдой. Беннет действительно прилетал в Москву 5 марта 2022 года и предлагал услуги по урегулированию и даже площадку для переговоров между Киевом и Москвой — Иерусалим. Но его предложение не было принято украинской стороной. Путин же говорит, что самого Беннета обвинили тогда в пророссийских позициях. Сам Беннет пока не комментировал эти заявления.

Сейчас Путин говорит, что якобы «не исключал сохранения украинского суверенитета над Херсонской и Запорожской областями», но только если Украина юридически гарантирует доступ России в Крым через эти регионы. Соответственно, речь в 2022 году явно шла и о признании аннексии Крыма.

Медведев пишет, что Беннет якобы «ездил после Москвы в Киев и предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда еще спорных территорий. Его просто послали, назвав агентом Кремля».

Заявлениям российских политиков доверять сложно, они чаще всего являются спекуляциями, иногда – прямой ложью. Однако любопытно, что информация об этом появилась через пару дней после поста Беннета, который многие в Израиле трактуют как его возвращение в политику.

«Детали», Н.А., Д.Г. Фото: Evgeny Biyatov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP ∇

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